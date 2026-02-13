《台北過好年—走廟篇》除夕夜不打烊 4廟開放通宵參拜

台北廟宇新春活動。（製表：記者董冠怡）

包括行天宮、保安宮、龍山寺、松山慈祐宮 惠濟宮等發錢母或發財金

記者董冠怡／專題報導

迎接馬年，行天宮、保安宮、龍山寺、松山慈祐宮，除夕夜開放通宵參拜；保安宮、慈祐宮與指南宮抽國運籤；芝山巖惠濟宮、松山奉天宮、松山霞海城隍廟、指南宮、關渡宮和台灣省城隍廟，都有發放錢母或發財金。適逢丙午年，生肖屬馬正沖、屬鼠對沖，屬兔跟屬雞者偏沖，宜點燈安太歲，以求化解厄運、運勢平順。

行天宮旁有捷運行天宮站，主祀關聖帝君，精通會計與營運，求財者眾，除夕夜通宵開放；除夕至初五暫停收驚、抽籤及寫家運等濟世服務，周邊命理街可順道逛逛。

保安宮 初五、元宵節可領小提燈

保安宮供奉醫藥之神保生大帝，保佑身體健康和醫治疾病，除夕夜有一〇八響平安祈福撞鐘、抽國運籤，初五及元宵節可領取特色小提燈，附近有大龍街夜市。

龍山寺祀奉觀世音菩薩，除夕早上六點開放至初一晚間十二點，除夕舉辦燃燈法會開燈典禮，但除夕下午五點起至初三暫停求籤跟解籤，參拜完後可至廣州街或華西街夜市走走。

松山慈祐宮求國運籤、擲筊求財神

松山慈祐宮信奉媽祖，除夕晚十一點五十分祈福鐘鼓齊鳴，午夜十二點開廟門，上香祈福求國運籤，零時十五分起送守歲信眾媽祖祈福袋；初四起「擲筊求財神」，早、午各一次初賽，每日每次限兩百名，擲一、二次允筊送發財金，連擲三允筊送金箔五路財神公仔，決賽允筊最高者可獲中路財神交趾陶。一旁就是知名的饒河街觀光夜市。

芝山巖惠濟宮供鑽轎腳、平安齋麵

指南宮為道教宮殿，主祀孚佑帝君呂洞賓，初一子時舉辦新春賀正、插頭香和抽年籤；芝山巖惠濟宮信奉開漳聖王、觀音菩薩和文昌帝君，春節期間供鑽轎腳、平安齋麵，參拜拿「財氣拔杯券」，擲出聖筊可獲五路財神發財旗吊飾。

葫蘆寺總幹事郭又瑋說，過年點燈，以象徵前程光明、人際關係和運途順遂的光明燈佔大宗，家中如有讀書孩子，家長會點文昌燈，求職也適用；身體欠安可點藥師燈補強；想脫單或婚姻觸礁，點月老燈加持，求子女或孕期生產順利，點註生燈。

行天宮除夕將通宵開放參拜。（記者董冠怡攝）

