因應出遊人潮 初三、初四高捷最快4分鐘1班

陳普創作作品《湖光新生》設於澄清湖風景區兒童樂園的大草坪上。（文化局提供）

春節連假愛河灣有超人力霸王 果嶺自然公園、澄清湖 新增7座裝置藝術

高雄捷運完成春節連續假期運輸與人力調度規劃，預估出遊高峰會在大年初三跟初四，這兩天的尖峰時段高捷最短班距可達四分鐘，輕軌將加密至八到十分鐘一班。

輕軌縮短至8到10分鐘1班

高捷統計，去年農曆初一到初五總運量為一三二萬五千餘人次，其中大年初三達卅萬九千餘人次最多；根據往年經驗，高雄民眾出遊高峰多在大年初三跟初四兩天。

高捷說明，已完成整體運輸與人力調度規劃，並將加派人員進駐各車站，同時加強旅客引導及管制，確保疏運順暢安全。

營運班距方面，二月十六日除夕當天，捷運班距將調整為約八至十分鐘一班；初三及初四當天上午十點至晚間九點，班距將加密至四到六分鐘一班，並機動增開列車，以提升整體運輸效能。

環狀輕軌除夕當天維持全日十五分鐘班距，其餘春節假期每日上午十一點至下午六點加密至八至十分鐘一班，其它時段維持約十至十五分鐘班距，並依人潮彈性調整。

整體訂房率提升 普遍超過8成

受惠於農曆春節假期長達九天，與超人力霸王的加持，高雄飯店業從除夕至初三，整體訂房率普遍超過八成，業績可望比去年提升。

今年過年期間，高雄日航酒店、高雄福華飯店、高雄漢來飯店訂房都超過九成，高雄圓山飯店、福容高雄館更接近滿房；高雄洲際酒店除夕至大年初三訂房已達八成，高雄萬豪酒店訂房率也逾七成五，初二、初三回娘家的訂房最熱絡。

年春節連假，除了大小朋友都喜愛的超人力霸王出沒愛河灣外，高市府又加碼在果嶺自然公園及澄清湖園區設置七座大型療癒系裝置藝術，邀請民眾體驗充滿藝術氣息的童趣旅程。

藝術家林建榮的作品《繽紛城市 明日亮點》位於果嶺自然公園滯洪池旁。（文化局提供）

英國藝術家Filthy Luker（痞子路克）於澄清湖淡水館設置新作《章魚來襲》。（文化局提供）

