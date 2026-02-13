墾丁觀光回溫 春節訂房率7成

墾丁海域風光迷人，每到假日總是吸引大批遊客前往。（記者蔡宗憲攝）

完工的出火地質公園、四重溪溫泉季以及落山風藝術季助攻

恆春半島今年春節連假迎來亮眼的觀光復甦指標！受惠於全新完工的「出火地質公園」、「四重溪溫泉季」以及深具藝術氣息的「落山風藝術季」助攻，讓墾丁地區訂房率在春節期間回溫至七成，高峰期甚至逼近八成；屏東縣政府與當地旅宿業者樂觀預期，這波「人潮紅利」將為國境之南注入久違的景氣強心針。

多樣化旅遊 拉長遊客停留時間

新整建完成的「出火地質公園」以嶄新面貌迎客，成為遊客必踩的熱門新點；車城的「落山風藝術季」將強勁風勢轉化為地景藝術，吸引大批攝影愛好者與文青打卡，加上四重溪溫泉季的燈海與泡湯行程，多樣化的旅遊層次，成功拉長遊客停留時間。

屏東縣政府統計，屏南地區春節整體住宿率維持在七成左右，最熱門的時段落在二月十八日（初二）至二十日（初四），部分指標型飯店住宿率更是直衝八成；墾丁核心區業者指出，從除夕到初三的住房狀況非常理想，這波回溫讓業者對於未來國旅信心大增。

墾丁大街 實施人車分流管制

面對即將湧入春節人潮，恆春警分局不敢掉以輕心，於台二十六線車城、南灣及墾丁等重點路段規畫綿密疏導勤務，除了設置紐澤西護欄、交通錐及引導牌面，並將啟動調撥車道與替代道路措施，每晚最熱鬧的墾丁大街也將實施「人車分流」管制，劃定行人徒步區，讓遊客逛得安心、買得開心。

為精準掌握交通脈動，屏東縣警察局交通交控中心特別攜手南區養護工程分局，出動「空拍機」從高空嚴密監控台一線與台九線的車流狀態，並在枋寮、楓港及草埔等重要路段部署「交通快速疏導部隊」，一旦發生零星交通事故，警方將在第一時間趕赴現場快速排除，確保遊客不會因塞車掃了興致。

全新完工的「出火地質公園」吸引外界目光。 （記者蔡宗憲攝）

四重溪溫泉季的燈海與泡湯行程，人氣高。（記者蔡宗憲攝）

