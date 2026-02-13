台東除夕夜11點後禁放炮 民嘆少了年味

放鞭炮迎新年是不少民眾重視的過年傳統，但台東縣府規定深夜十一點過後禁放。（記者黃明堂攝）

農曆除夕守歲燃放爆竹，是不少人接神祭祖與除舊布新傳統，不過，台東縣政府重申爆竹煙火管制規定，每日夜間十一點至隔日上午七點全面禁放，這讓許多視「開春炮」為年度盛事的民眾感到少了儀式感，年味愈來淡薄。

核准的節慶 可延長至凌晨1點

台東縣環保局指出，為避免民眾在深夜、凌晨施放爆竹煙火影響環境安寧，縣府已依據噪音管制法，公告「台東縣不得從事妨害他人生活環境安寧行為區域範圍及時段」，公告規定夜間十一時至翌日上午七時不得施放爆竹煙火，除經消防局、警察局及環保局核准之節慶活動外，才可延長至凌晨一時。

另外，醫療院所及學校上課期間周邊五十公尺範圍內全天禁止施放，違反前述規定者可依噪音管制法裁處三千元至三萬元罰鍰。另外，施放後的炮屑、紙盒應自行清理交給清潔隊清運，如違規棄置者可依廢棄物清理法罰款一千兩百到六千元。

不少民眾從小就在鞭炮聲中迎接新年，從中感受熱鬧氣氛，在守歲進入新年時刻，放鞭炮迎除舊迎新，但依縣府炮禁，午夜鳴放爆竹來「搶頭香、迎新年」的行為已屬違規。愛好傳統的民眾認為，一年一度的習俗應更有彈性，午夜放炮象徵整年的紅火運勢，限制在十一點後熄火，無疑是打破了長輩們堅持的儀式感。

