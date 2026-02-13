為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節加成 嘉義小黃今起按夜錶加收50元

    2026/02/13 05:30 記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導

    因應春節九天連假即將到來，嘉義縣市計程車今天起至廿二日，全天每趟次按夜錶加收五十元，廿三日起恢復原運價規定收費；嘉市公有路邊收費停車格將自十六日起至廿日暫停收費，嘉義BRT（公車捷運系統）春節期間預計加開五十六個班次。

    BRT公車 春節期間增56班次

    市長黃敏惠與嘉義區監理所所長張耀輝等人，昨到嘉義火車站及先期交通轉運中心了解春節疏運工作，嘉義區監理所隨機抽查十輛大客車，確認車輛配備及人員均符合規定，同時稽查客運業者路口停讓、指差確認等執行情形，強化路口停讓安全意識。

    走訪阿里山 可搭免費接駁車

    嘉縣因應阿里山將湧入大量走春車潮，阿里山國家森林遊樂園區部分，林業署嘉義分署將於十四日至廿二日每日上午八點至下午六點提供免費專車，於阿里山公路九十公里至九十五公里接駁遊客往返遊樂區大門口。

    山區熱門景點太平雲梯與瑞里地區部分，警方建議前往太平雲梯遊客將車輛停放於梅山地區，轉乘接駁車前往太平地區；前往瑞里及圓潭地區車流，建議由台三線轉嘉一六六縣道前往。

    疏解車流 景點周邊交通疏導

    海區布袋高跟鞋教堂與觀光魚市場部分，警方建議前往高跟鞋教堂車輛請行駛替代道路往返（過布新橋後右轉順安路—左轉新興街—左轉海興街前往高跟鞋教堂）；前往魚市場車輛請依規定停車，切勿路邊任意違規停車致影響車流通行。

    東石漁人碼頭部分，前往東石漁人碼頭車輛請由一六八線彩霞大道前往；返程車輛請沿黎明一路、黎明二路經觀海一路駛離。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播