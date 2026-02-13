春節加成 嘉義小黃今起按夜錶加收50元

因應春節九天連假即將到來，嘉義縣市計程車今天起至廿二日，全天每趟次按夜錶加收五十元，廿三日起恢復原運價規定收費；嘉市公有路邊收費停車格將自十六日起至廿日暫停收費，嘉義BRT（公車捷運系統）春節期間預計加開五十六個班次。

BRT公車 春節期間增56班次

市長黃敏惠與嘉義區監理所所長張耀輝等人，昨到嘉義火車站及先期交通轉運中心了解春節疏運工作，嘉義區監理所隨機抽查十輛大客車，確認車輛配備及人員均符合規定，同時稽查客運業者路口停讓、指差確認等執行情形，強化路口停讓安全意識。

走訪阿里山 可搭免費接駁車

嘉縣因應阿里山將湧入大量走春車潮，阿里山國家森林遊樂園區部分，林業署嘉義分署將於十四日至廿二日每日上午八點至下午六點提供免費專車，於阿里山公路九十公里至九十五公里接駁遊客往返遊樂區大門口。

山區熱門景點太平雲梯與瑞里地區部分，警方建議前往太平雲梯遊客將車輛停放於梅山地區，轉乘接駁車前往太平地區；前往瑞里及圓潭地區車流，建議由台三線轉嘉一六六縣道前往。

疏解車流 景點周邊交通疏導

海區布袋高跟鞋教堂與觀光魚市場部分，警方建議前往高跟鞋教堂車輛請行駛替代道路往返（過布新橋後右轉順安路—左轉新興街—左轉海興街前往高跟鞋教堂）；前往魚市場車輛請依規定停車，切勿路邊任意違規停車致影響車流通行。

東石漁人碼頭部分，前往東石漁人碼頭車輛請由一六八線彩霞大道前往；返程車輛請沿黎明一路、黎明二路經觀海一路駛離。

