    首頁 > 生活

    春節初一至三 雲林50家診所照常看診

    2026/02/13 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣府加碼獎勵縣內50家診所初一至初三照常看診。（記者黃淑莉攝）

    分流感冒或輕症疾病患者 減輕醫院急診壅塞壓力

    今年春節有九天連假，避免醫院急診出現壅塞及醫療量能吃緊，雲林縣府推出獎勵方案，每診次補助三千元，共有五十家診所響應，在初一至初三提供門診服務；另有六家社區藥局針對獨居長輩、行動不便者提供送藥到府服務，六家急救責任醫院除維持急診廿四小時，初一至初三更開設傳染病特別門診。

    6急救醫院 開傳染病特別門診

    往年春節期間多數診所休診，民眾身體不適即往醫院急診衝，縣長張麗善說，春節急診病患以感冒發燒、腸胃不適等輕症占多數，但這也是造成急診壅塞原因，為此縣府今年推出獎勵方案，鼓勵診所在初一至初三看診，呼籲鄉親有感冒或輕症疾病就近到診所，落實醫療分級與分流，減輕醫院急診壓力。

    6社區藥局 提供送藥到府

    衛生局長曾春美指出，有五十家診所響應，分別在全縣十七鄉鎮市，初一至初三共提供一九〇診次，縣府也與雲林縣藥師公會合作推動藥師加值服務計畫，包括斗六上好、土庫健康、斗南仁安堂、斗南全安、崙背三馬藥師及水林全仁等六家社區藥局，春節期間針對獨居長者、行動不便者，提供送藥到府服務。

    曾春美表示，六家急救責任醫院急診廿四小時服務，衛生局即時掌握各院急診候診及待床情形，確保急重症患者獲得妥善照護，且醫院初一至初三加開傳染病特別門診。

