    首頁 > 生活

    麻豆仁厚宮搭造大米龜 重1萬6000斤

    2026/02/13 05:30 記者楊金城／台南報導
    大米龜還可下福蛋，信眾參拜可拿福蛋放進管子滑到龜尾代表下蛋。（記者楊金城攝）

    奉祀「油車媽」的台南麻豆仁厚宮，昨天為一萬六千台斤白米搭造的神龜（大米龜）開光點眼，並為總統賴清德的贈匾「海宇晏安」揭匾，十分熱鬧，大米龜將供民眾來廟走春參拜祈福，直至三月六日謝壇後，白米將捐助弱勢家庭「吃平安」。

    麻豆仁厚宮主委林晏瑞表示，仁厚宮奉祀天上聖母（俗稱油車媽），神威顯赫，因媽祖降賜籤詩「媽祖顯神威、捐米蓋靈龜、造福萬千民、功績解百危」，仁厚宮第一次搭造大米龜。

    仁厚宮特聘澎湖天后宮人員跨海協助搭造大米龜，一開始要以八八〇〇台斤白米搭造，結果愈做愈大隻，最後費時四天，精心堆砌出重達一萬六千台斤的大米龜。大龜後方還伴隨兩隻戴官帽的可愛小米龜，象徵世代傳承、福祚綿延；神龜更會產下「福蛋」，寓意食之可得身體健康、福壽雙全，讓信眾參拜神龜時可祈得「福蛋」。

    台南市副市長姜淋煌在法師帶領下為神龜開光點眼，期為信眾帶來整年的好運與財氣；俗諺：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存家夥；摸龜殼，事業穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」，神龜開光點眼後，吸引眾人來摸龜祈福。

    熱門推播