台南走春 25座公園遊戲場抓寶探險

南市推出「公園遊戲場尋寶活動」，民眾有機會把人氣超夯「菜奇鴨」公仔帶回家。（台南市府提供）

14到22日結合數位集「金幣」 親子「放電」兼輕旅行 還有機會抽到「菜奇鴨」

農曆春節連假快到了，帶小朋友去哪裡放電成了爸媽的頭號課題，南市準備一場親子探險大派對「公園遊戲場尋寶活動」，從二月十四日到廿二日，全市廿五座特色遊戲場串起來，邀請大小朋友邊玩邊探索，還有機會把超萌「菜奇鴨」公仔帶回家。

古船造型遊具 讓孩子感受出海瞭望

台南不只古蹟多、好吃的多，近年更打造充滿設計感與共融元素的特色公園，每座公園都有獨特亮點。像南區健康綠洲公園就以「大船來了」為主題，把古船造型搬進遊戲場，三層船艙、甲板與瞭望塔讓孩子像真正出海探險一樣，園區有巨型滑梯、雙軌滑索、攀爬網和攀岩牆，還有沙坑區，適合各年齡層孩子玩得盡興，大人也能在旁休息或拍照留念。

另一座亮點是東區精忠公園，遊戲場以軍事元素為主題設計。這裡有大型工兵堡壘遊戲丘、軍事涵洞、跳樁、障礙挑戰區，以及鞦韆、攀爬架和小小工兵沙坑，結合體能挑戰與親子互動，公園還有大片綠地與無障礙步道，方便家長休息或散步，位置就在南紡購物中心附近，假日順遊非常方便。

下載《旅行台南APP》開啟尋寶地圖

工務局長陳世仁表示，廿五座特色遊戲場各有主題，從復古船艦、軍事堡壘到未來感攀爬網架，每一處都是孩子探索的樂園，也很適合安排春節一日輕旅行，讓孩子邊玩邊學習，爸媽也能輕鬆陪玩。

活動玩法簡單又好玩，只要下載最新版《旅行台南APP》，進入「熱門」選單的活動專區，就能開啟尋寶地圖，當你走到指定遊戲場範圍，APP會跳出「可捕捉」提示，掃描現場QR Code就能集到一枚「金幣」，每座遊戲場限集一次，共可收集廿五枚金幣。

集滿25枚換5組序號 提高中獎機率

集金幣還有超值獎勵，累積滿五枚可兌換一組抽獎序號，集滿廿五枚則能換五組序號，提高中獎機率。獎品是超萌「菜奇鴨」公仔，共二〇〇隻，絕對能掀起親子收集熱潮，完整遊戲場名單、活動規則和抽獎辦法，可以上「台南旅遊網」或「台南市政府工務局」臉書粉絲專頁查詢。

東區精忠公園特色遊戲場以軍事元素為主題設計。（記者洪瑞琴攝）

健康綠洲公園以「大船來了」為主題設計，有瞭望塔。（記者洪瑞琴攝）

