長者受暴案逐年增加 過半是晚輩動手

高齡長者日常生活有時需要仰賴他人照顧，但潛在的家庭暴力危機也不容忽視。衛福部保護服務司司長郭彩榕指出，去年我國總計逾二．六萬件老人保護通報案件，其中最大宗是（孫）子女對（祖）父母暴力案件占五十七％，其次是夫妻或伴侶間暴力案件占廿六％，呼籲民眾過年期間多注意相關警訊。

郭彩榕說明，根據保護司「老人保護通報案件統計」，二〇二三、二〇二四年通報總計二萬二五四〇件、二萬四三九六件，二〇二五年詳細數據還在統計中，目前估約二萬六六八四件，較前一年增加兩千件左右。

郭彩榕表示，老人保護通報案件的兩造關係以「晚輩對長輩」為多，樣態包括肢體暴力、精神暴力、跟蹤騷擾、經濟暴力、性暴力、疏忽、遺棄、無人撫養等，其中又以精神暴力五八八二件最多。

郭彩榕說，台灣已邁入超高齡化社會，隨著六十五歲以上人口增加，相關通報案件數也逐年增加，但從案件年齡比例分佈上來看，並沒有太明顯的變化。

打113可求助或諮詢

衛福部提醒，農曆春節期間，許多家庭闔家歡樂，但也有人身陷家庭暴力中，如果民眾與家人間發生暴力衝突，或發現身旁親友、鄰居遭受家庭暴力威脅，可以撥打一一三求助或諮詢。

另衛福部強調，一一三保護專線春節期間不打烊，提供廿四小時免付費家庭暴力諮詢及求助服務。若有危及生命安全之緊急事件，建議立即撥打一一〇報案，及時制止暴力傷害持續擴大。

