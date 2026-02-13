新北校園割喉案 乾哥判12年定讞

最高法院昨駁回檢方上訴，郭、林各判處十二年、十一年刑定讞。（資料照）

教唆乾哥的少女 判11年

震驚社會的新北市土城區某國中校園割喉命案，林姓女國中生因與同學起爭執，要求「乾哥」郭姓少年出面，郭男持彈簧刀割頸殺害楊姓男學生七刀致死，一審新北地院少年法庭依殺人罪、少年犯減刑，判處郭九年、林女八年徒刑；二審高等法院加重改判郭十二年、林女十一年徒刑；檢方上訴，最高法院昨駁回檢方上訴，郭、林各判處十二年、十一年刑定讞。

少年犯未見悔意 死者父憤怒

協助楊家對外發言的新北市議員石一佑轉述，楊父指控「司法已死」，「法官更是加害者的同夥，更是最大的廢死集團」，家屬將在今日舉行記者會，表達心聲。

二〇二三年十二月廿五日午休時間，林女到楊生班上找人，因用力甩門被風紀股長楊生制止，她心生不滿找郭姓少年來助陣，再次赴楊生班級門口，林女叫囂「滾出來」並命郭「打他」，對出言制止的同學說：「沒你的事就滾。」在郭行凶之際說：「給他死」，被視為殺人共犯。

郭姓少年先出手毆打楊生的頭部，再掏出彈簧刀朝其左頸、胸背等處刺入七刀，致楊生心臟、肺臟及腎臟損傷大量出血，急救至隔日晚間不治。新北地檢署前年五月依殺人罪起訴。

新北地院少年法庭審理時，合議庭認為二人因偏差觀念在校內殺害楊生，嚴重危害校園安全，在少觀所經多次諮商晤談，已漸能反省過錯，判郭九年、林女八年徒刑。

二審高等法院不公開審理，死者父母出庭後稱，開庭時被郭姓少年怒瞪，未見悔意，認為一審判太輕，請求重判卅年。高院去年十二月加重改判郭十二年、林女十一年徒刑。

高檢署仍認為量刑過輕，刑度不足以收矯治之效上訴，最高法院認為檢方上訴理由仍在指摘二審未釐清殺人犯意，量刑上訴理由不合法，駁回上訴確定。

