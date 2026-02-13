政院核定警勤加給調高 6萬警受惠

行政院昨調高警察人員刑事及勤務繁重加成，下月起生效；圖為警方攔截圍捕訓練場景。（資料照）

為肯定警察辛勞，行政院昨核定修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事及勤務繁重加成，大多數刑事人員每月增加約一九四〇元；勤務繁重加成納入縣市政府警察局，全國約近六萬員警受惠，每月可增加二三二八元至三八八〇元不等，今年三月一日起生效。

三月一日生效

月多領二至三千元

行政院表示，警察工作具有高度危險性與專業性，尤其刑事警察人員長期面對治安案件、犯罪偵查及高風險勤務，身心負荷極重，行政院將刑事加成由原支等級數額加六成提高至加八成支給，以大多數刑事人員領第一級為例，每月增加約一九四〇元，提升刑事警察人員待遇，鼓舞工作士氣。

行政院也調高直轄市政府警察局勤務繁重加成支給的成數上限，台北市與新北市由原最高加一倍支給，提升至最高可加一．三倍支給，每月增加二三二八元至二九一〇元；桃園市、台中市、台南市及高雄市由原最高加七成支給，提升至最高加一倍支給，每月增加二三二八至二九一〇元。

行政院指出，縣市政府警察局也納入支給適用範圍，增訂十三個本島各縣（市）政府最高加四成支給，每月增加三一〇四元至三八八〇元。這次調整勤務繁重加成，全國約近六萬員警受惠加薪，是回應基層警察實際工作需求，合理反映勤務強度與繁重程度，適時鼓舞員警士氣。

行政院強調，未來將積極建立更完善待遇及照護制度，持續照顧守護國家安全的警察人員。

