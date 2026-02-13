為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高醫樂齡大學 學碩博學制獨步全台

    2026/02/13 05:30
    高醫樂齡大學必修課以教學長者健康改造為主，用意是讓高齡者學習如何活得健康。（高醫大提供）

    高醫樂齡大學必修課以教學長者健康改造為主，用意是讓高齡者學習如何活得健康。（高醫大提供）

    記者許麗娟／專題報導

    高雄醫學大學開設全台唯一有學碩博班學制的樂齡大學，分別為大學兩年、碩班三年、博班五年共十年，只要年滿五十五歲就能報名，其中必修課特別針對高齡者的健康促進而規劃。

    活得健康是必修課

    高醫推廣教育與數位學習中心主任郭昶志表示，樂齡大學雖然沒有正式學位，但一樣有開學典禮、結業式，修業完成後也會頒發學「仕」、碩「仕」及博「仕」證書，多加個「人」字代表對長輩樂於學習的尊敬。

    由於是醫學大學，必修課的課程會圍繞在高齡者的健康生活，如健康生活大改造、高齡者安全運動、常見疾病檢驗數據解讀等，讓長輩學習如何「健康活」，選修課則有藝文、休閒如日本名城巡禮、易經導讀等多元課程，長者亦可選修學校的正式課程，實際與大學生共同上課。

    高醫樂齡大學至今成立近十五年，郭昶志分享，來此上課的長輩以六、七十歲者居多，但年紀最大為九十歲，其中有一名教師退休的八十歲長輩，從樂大一上課到樂博五共十年的課程畢業後，又重回樂大一繼續學習，對他來說，高醫的樂齡學習已成為他生活的一部分，更開心的是到學校認識新同學和獲得新知識。

