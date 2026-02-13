打破年齡下限 30+大學來了

樂齡大學目前提供55歲以上長者重返大學學習的機會。（高師大提供）

30歲以上就可修讀 建構學習貫穿一生 高教支持系統

記者林曉雲、許麗娟／專題報導

面對台灣快速高齡化、少子化與勞動市場結構轉變，教育部近年整合高等教育資源，推動「第三人生大學」試辦計畫，八月起將轉型為「30+大學試辦計畫」，開放三十歲以上民眾修讀，打造終身學習新模式。

教育部終身教育司科長黃鈺維指出，過去針對成人與高齡者的學習需求，課程內容偏重個人身心健康、生活素養與社區人文關懷，但隨著產業快速轉型、工作型態改變，越來越多中高齡民眾有明確的再進修、技能提升甚至重返校園取得學位的需求。因此教育部於去年導入推出具正規教育性質「第三人生大學試辦計畫」，鎖定五十五歲以上族群，學員不僅可修習專業課程，亦可取得學分認證，並依個人需求銜接學士學位。

黃鈺維說明，去年有廿七所大學校院參與，開設五十八班，吸引一千五百九十八人報名，最終錄取一千二百零四人，顯示社會反應熱烈。

日夜、線上都有 降低參與門檻

為進一步擴大政策效益，教育部規劃今年八月起，將「第三人生大學」更名為「30+大學」試辦打破年齡下限，開放三十歲以上民眾皆可報名，課程型態也將更具彈性，涵蓋日間、夜間、假日與線上學習，降低參與門檻。

教育部強調，「30+大學」並非取代既有終身學習體系，而是補強正規教育在中高齡與成人學習上的角色，建構「學習貫穿一生」的高教支持系統。

中山大學表示，學校近年逐步建構多元終身學習與再進修體系，如推廣教育有法律基礎、會計師、地政士等專業學分專班，另有語言與專業技能課程，以及勞資事務師、社會保險師、企業碳盤查課程等專業技能培訓班；由於學校與海洋相鄰，亦有海洋領域專業人才課程。

培育師資的搖籃高雄師範大學，設立藝術產業、運動競技與產業、語言與文化的原住民學士專班，強化原住民學生的就業力與社會參與。

課程多元 就職、轉職大熱門

高雄科技大學則是針對樂齡族群推出的多元主題課程，包括3C應用、攝影技巧、藝文賞析等。另有具就職導向的中高齡、轉職等課程，包括營建、程式設計、行銷相關等，中高齡AI實務課班，因有勞動部補助，皆是熱門秒殺課程。

文藻外語大學建構全齡化的友善終身學習，設立專為五十五歲以上開設的樂齡大學，以及產業人才投資計畫課程，落實活到老、學到老的學習理念。

