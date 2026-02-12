高雄景點春節交管 旗山老街設徒步區

春節將至，旗山老街掛紅燈籠迎賓，春節期間將設行人徒步區禁止車輛進入。（記者陳文嬋攝）

旗津、西子灣、壽山等 出遊先查詢 內門野森動物學校假日提供接駁車

今年春節有九天連假，高雄旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、果嶺公園等主要觀光景點，交通局將依交通狀況啟動交管措施；「高雄冬日遊樂園」周邊道路也將實施階段性交通管制，提醒市民走春出遊先查詢景點交通資訊。

交通局表示，旗山老街及華中街（中正路—延平一路）每天上午十點至晚上十點行人徒步區禁止車輛進入，同時段內台三線中華路、中正路及中學路等沿線路口，機動管制禁止左轉進入老街周邊區域。

旗山高灘地停車場 大小車格150席

旗山高灘地停車場已於去年九月完工啟用，停車位增加小車一百格及大車五十格，可直接由中華路進出；新開幕的內門野森動物學校，在假日也有提供旗山轉運站至野森動物學校的接駁車，民眾可由高鐵左營站搭乘旗美國道十號快捷公車至旗山轉運站轉乘。

親子最愛的壽山動物園，鼓山二路公有停車場開放停車，並提供接駁車往返動物園，民眾可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，步行五分鐘內即可抵達該停車場。

冬日遊樂園周邊交管 籲搭大眾運輸

位於愛河灣的「高雄冬日遊樂園」會場周邊五福三、四路、七賢三路、成功路、海邊路等道路將實施階段性交通管制（二月十六日除夕休園除外），周邊道路加強取締及拖吊，請民眾配合現場員警、義交指揮，盡量搭乘捷運、輕軌、公車前往。

交通局表示，春節走春前可多利用高雄市即時交通資訊網、省道即時交通資訊網等查詢即時路況，並適時行駛替代道路。

學校、醫院等12類場所 禁燃爆竹

此外，高雄市春節期間只有除夕、初一、初四、初五、初九可以不申請燃放爆竹煙火，但施放不得逾晚間十點；學校、醫院等十二類場所禁止施放，違者最重可罰十五萬元。

