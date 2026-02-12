賞燈、拜廟、逛年街 屏東推6走春遊程

屏東燈節萬年溪燈區，走春好去處。（記者羅欣貞攝）

春節九天連假將展開，屏東縣政府推薦六條「馬上」系列走春遊程，包含新春限定活動、在地農業、文化、宗教、燈節、市集、溫泉等特色，從一日遊到三日遊都有，內容多元豐富。

一日到三日遊 馬為主題串聯

縣府表示，今年以生肖年「馬」為主題串聯，規劃一至三日推薦遊程，一日遊包含四條路線，「馬上遊遊」結合屏東熱帶農業博覽會、智慧農業學校無人機體驗、九如巴轆共融公園與奇幻大津燈飾，從親子體驗到夜間燈景，一次感受屏東農業科技與創意能量；「馬上出發」則串聯屏東演武場特展、西市場美食、勝利星村燈區與可可巧克力園區嘉年華，帶領旅人穿梭舊城記憶與年節歡樂。

搭雙層巴士 訪沿山公路美景

「馬上中獎」路線，先前往屏東玉皇宮、東港東隆宮、接著參觀王船文化館、逛東港好鎮春節年街、再到新園海洋航運園區、赤山巖、枋寮北勢寮保安宮，最後到車城海口看海美術館、福安宮，讓旅程在信仰文化與海岸風景中收穫滿滿；至於超人氣的雙層巴士「奔FUN 185」，至三月一日期間例假日行駛，分南、北兩線走訪沿山公路，感受自然景觀、人文聚落及農遊特色。

此外，還有「神馬都好玩」二日遊與三日遊行程，二日遊首日前往新埤鄉貓頭鷹共融公園、獅子鄉文物陳列館、四重溪溫泉公園，第二天到枋寮鄉新龍社區參加漁夫體驗、佳冬鄉農會透紅佳人夢想園區，再到東港的屏縣王船文化館、逛年街。

神馬都好玩 屏北屏南走透透

三日遊首日從屏北的高樹鄉大路關文化驛站、屏東智慧農業學校，接著南下到海生館、恆春文化中心、古城魅力商圈、出火地質公園等，第二天從滿州鄉港口社區生態旅遊開始，再到九棚大沙漠、東源森林遊樂區、高士神社與社區、四重溪溫泉公園，第三天首站到看海美術館，接著獅子鄉文物陳列館、枋寮鄉新龍社區、潮州鐵道園區、屏東戲曲故事館、最後以屏東燈節做結尾。

甫於一月中旬啟用的九如巴轆共融公園。（記者羅欣貞攝）

