台東鳳梨釋迦採收期 農糧署補助外銷、加工

鳳梨釋迦進入採收期，被擔心有產量集中年後、去化問題。（記者劉人瑋攝）

台東鳳梨釋迦因去年颱風侵襲受損，農糧署提供低利貸款、防風支柱等相關補助措施，並輔導產地農民團體與通路及電商平台合作銷售，同時補助集運及加工處理費；有加工業者製酒銷往日本米其林三星餐廳，展現農產加工與長期經營的成果。

農糧署指出，因去年風災讓農民忙於修整果園致授粉後延，產季跟著延期，造成早期果產量不足，預期產期集中於二月中旬至三月上旬，該署將啟動加工措施，補助集運及加工處理費，由加工單位以每公斤二十五元（含）以上採購，補助供貨單位集運費、加工單位加工處理費都是每公斤二元，另對業者外銷加工品，依原料占比增加補助加工處理費用也是每公斤二元。

加工業者王勇超說，他生產的釋迦酒銷往日本的米其林三星餐廳，光這項產品就占他公司營業額的二十％；台中加工業者鄭全麟則說，他已準備要購入台東釋迦加工出口日本，正與日本許多商社、超商洽談中。

不過，農糧署簡報時強調外銷補助不含銷往中國，讓立委黃仁直批「不該有抗中保台意識」；綠營立委莊瑞雄、陳瑩則認為，台東縣政府與中國交好亦不能避及高關稅，中國威脅經濟以達成政治目的，要中國友善台東農民並非一蹴可幾。

