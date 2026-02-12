為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東鳳梨釋迦採收期 農糧署補助外銷、加工

    2026/02/12 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    鳳梨釋迦進入採收期，被擔心有產量集中年後、去化問題。（記者劉人瑋攝）

    鳳梨釋迦進入採收期，被擔心有產量集中年後、去化問題。（記者劉人瑋攝）

    台東鳳梨釋迦因去年颱風侵襲受損，農糧署提供低利貸款、防風支柱等相關補助措施，並輔導產地農民團體與通路及電商平台合作銷售，同時補助集運及加工處理費；有加工業者製酒銷往日本米其林三星餐廳，展現農產加工與長期經營的成果。

    農糧署指出，因去年風災讓農民忙於修整果園致授粉後延，產季跟著延期，造成早期果產量不足，預期產期集中於二月中旬至三月上旬，該署將啟動加工措施，補助集運及加工處理費，由加工單位以每公斤二十五元（含）以上採購，補助供貨單位集運費、加工單位加工處理費都是每公斤二元，另對業者外銷加工品，依原料占比增加補助加工處理費用也是每公斤二元。

    加工業者王勇超說，他生產的釋迦酒銷往日本的米其林三星餐廳，光這項產品就占他公司營業額的二十％；台中加工業者鄭全麟則說，他已準備要購入台東釋迦加工出口日本，正與日本許多商社、超商洽談中。

    不過，農糧署簡報時強調外銷補助不含銷往中國，讓立委黃仁直批「不該有抗中保台意識」；綠營立委莊瑞雄、陳瑩則認為，台東縣政府與中國交好亦不能避及高關稅，中國威脅經濟以達成政治目的，要中國友善台東農民並非一蹴可幾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播