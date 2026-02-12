嘉博館走春趣 馬年火印DIY2/14登場

靈感來自日本神社文化，嘉義市立博物館讓小朋友體驗火印DIY樂趣。（嘉市政府提供）

還有魔術氣球、沖繩民謠秀、家將臉譜彩繪 9天活動熱鬧到初六

迎接二〇二六年丙午馬年，嘉義市立博物館將自二月十四日起廿二日推出「赤馬迎春—新春特別活動」，有來自日本神社文化的「馬年火印DIY」及「紅包袋拓印DIY」，戶外圓形廣場還有沖繩民謠秀、魔術氣球表演秀、家將臉譜彩繪與走陣等精彩表演，邀請大家攜家帶眷到嘉博館走春看表演。

紅包袋拓印 結合木刻版畫工藝

市府文化局長謝育哲表示，新春特別活動將傳統文化、工藝體驗與表演藝術帶入春節日常，讓嘉博館在過年期間成為民眾走春的重要去處，也讓文化以更親近、更多元的方式走進家庭與世代之間

「馬年火印DIY」靈感來自日本神社文化，用三百度高溫燒印的方式，讓參與民眾親手為新的一年留下專屬，且熱騰騰的祝福印記，每一張皆是獨一無二的馬年紀念。

「小嘉博版畫紅包袋拓印DIY」結合傳統木刻版畫工藝，邀請民眾動手拓印紅包袋，將祝福與工藝記憶一起帶回家。

戶外廣場 陶笛、劍玉師小螺絲表演

文化局表示，戶外表演活動多元，都安排於下午二點開始，二月十四日奇幻魔術&繽紛造型氣球表演秀、十八日大洞敦史表演沖繩民謠秀、十九日嘉市城隍廟綏靖侯駕前吉勝堂什家將臉譜彩繪及走陣表演、廿日DNA陶笛樂團音樂表演、廿一日劍玉師小螺絲表演，及廿二日氣球小號手阿任氣球雜技秀。

嘉博館春節期間，除了二月十六日（除夕）及十七日（大年初一）休館外，其餘時間均正常開放，歡迎民眾把握假期期間來走春看表演、動手作，在文化與歡笑中迎接嶄新的一年。

