為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉博館走春趣 馬年火印DIY2/14登場

    2026/02/12 05:30 記者丁偉杰／嘉義報導
    靈感來自日本神社文化，嘉義市立博物館讓小朋友體驗火印DIY樂趣。（嘉市政府提供）

    靈感來自日本神社文化，嘉義市立博物館讓小朋友體驗火印DIY樂趣。（嘉市政府提供）

    還有魔術氣球、沖繩民謠秀、家將臉譜彩繪 9天活動熱鬧到初六

    迎接二〇二六年丙午馬年，嘉義市立博物館將自二月十四日起廿二日推出「赤馬迎春—新春特別活動」，有來自日本神社文化的「馬年火印DIY」及「紅包袋拓印DIY」，戶外圓形廣場還有沖繩民謠秀、魔術氣球表演秀、家將臉譜彩繪與走陣等精彩表演，邀請大家攜家帶眷到嘉博館走春看表演。

    紅包袋拓印 結合木刻版畫工藝

    市府文化局長謝育哲表示，新春特別活動將傳統文化、工藝體驗與表演藝術帶入春節日常，讓嘉博館在過年期間成為民眾走春的重要去處，也讓文化以更親近、更多元的方式走進家庭與世代之間

    「馬年火印DIY」靈感來自日本神社文化，用三百度高溫燒印的方式，讓參與民眾親手為新的一年留下專屬，且熱騰騰的祝福印記，每一張皆是獨一無二的馬年紀念。

    「小嘉博版畫紅包袋拓印DIY」結合傳統木刻版畫工藝，邀請民眾動手拓印紅包袋，將祝福與工藝記憶一起帶回家。

    戶外廣場 陶笛、劍玉師小螺絲表演

    文化局表示，戶外表演活動多元，都安排於下午二點開始，二月十四日奇幻魔術&繽紛造型氣球表演秀、十八日大洞敦史表演沖繩民謠秀、十九日嘉市城隍廟綏靖侯駕前吉勝堂什家將臉譜彩繪及走陣表演、廿日DNA陶笛樂團音樂表演、廿一日劍玉師小螺絲表演，及廿二日氣球小號手阿任氣球雜技秀。

    嘉博館春節期間，除了二月十六日（除夕）及十七日（大年初一）休館外，其餘時間均正常開放，歡迎民眾把握假期期間來走春看表演、動手作，在文化與歡笑中迎接嶄新的一年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播