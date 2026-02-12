（雲林）春節採買進高峰 蔬菜、豬肉量足價穩

雲林縣長張麗善前往西螺果菜市場視察蔬菜供應、拍賣狀況。（記者黃淑莉攝）

春節將屆，傳統市場採買年貨人潮增加，雲林縣西螺果菜市場每日蔬果到貨量充足，交易量增加至一千公噸左右，價格很親民，另雲林肉品市場毛豬拍賣頭數也增加，昨天三一〇〇多頭，價格平均每公斤八十五元至九十元。

菜價很親民 豬價比去年同期便宜

西螺果菜市場董事長蔡德福指出，本週起進入春節採買高峰，市場已提前完成產地聯繫與人力調度，因氣候穩定有利蔬菜生長，加上需求量增，每天到貨量比平日增加約一千公噸，拍賣均價每公斤約十八至廿元，價格穩定。

蔡德福說，年節需求量大的高麗菜、大白菜、青蒜苗、長年菜數量充足，且品質很好，尤其高麗菜、大白菜價格很平易近人，廿公斤裝一件拍賣價分別為一五〇元、一二〇元。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，一月底至今，雲林毛豬拍賣頭數每日約二五〇〇至二九〇〇頭，均價每公斤約八十五至九十元，比去年同期九十多元便宜，接近春節拍賣頭數增加，昨天三一〇〇多頭，均價約八十五元。

雲林縣長張麗善昨天前往西螺果菜市場、雲林肉品市場視察表示，蔬菜、毛豬供應量無虞、價格平穩；毛豬部分，雲林全面禁止廚餘養豬，雲林本地豬肉加入「零瘦肉精聯盟」，從飼養、生產、屠宰到加工各環節都禁得起檢驗。

