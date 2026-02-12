伸港溪底排水清淤 雜草原地埋重罰10萬

伸港鄉溪底排水清淤工程傳出把雜草挖起再埋進去，一開挖就看到雜草。（彰化縣議員周君綾提供）

彰化縣伸港鄉溪底排水正在進行清淤作業，彰化縣議員周君綾接獲民眾陳情，發現挖土機竟然把挖起來的雜草就地掩埋，埋回排水的底部，彰化縣政府水利資源處昨天要求當場開挖，果然挖出雜草，將以違反契約開罰十萬元，違規的二百公尺長排水必須重新清淤。

包商便宜行事 雜草埋進底部

周君綾指出，前天有民眾發現溪底排水的挖土機，竟然把排水裡的雜草挖起來，又埋進排水的底部，當場詢問挖土機司機，竟然獲得「業者指示」，昨天立即會同水資處到場了解，挖土機一開挖，就挖出大堆雜草，戳破業者的謊話，包商便宜行事的做法，縣府必須硬起來才行。

周君綾服務處主任柯瑞岩指出，溪底排水幾年前也發生同樣的事，最後包商被罰款十萬元，沒想到，同樣的弊病再次發生，縣府應該要拿出有效解決辦法。

違規200米排水 須重新清淤

水資處防洪維護科科長林慶濠表示，溪底排水是區域排水，這次疏濬清淤長度為二一〇〇公尺，依照契約施工說明書規定，包商應該要把河道中央的雜草連同淤泥，挖起來往排水兩側擋土牆放置，淤泥有增加土方以穩固或強化地基的培厚用途，雜草等到瀝乾之後，再用夾斗機抓到小貨車進行清運處理。

林慶濠強調，在開挖確認包商違反契約內容後，將開罰十萬元，違規二百公尺必須重做。另外，包商在施作期間應該有架設定點的監視錄影設備，初步了解竟然「沒電了」，包商有七天時間可以陳述意見，如無法提交監視錄影畫面，將再開罰一萬元。

