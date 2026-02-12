台中學童鮮奶2/23上路 不可補差額換大瓶

台中自開學日起，國小及幼兒園學童可每週兌換一瓶鮮奶或豆漿。（市府提供）

台中市自二月廿三日下學期開學起，補助公立國小及公私立幼兒園學童每週喝一瓶鮮奶，不少家長詢問，家中有多名子女能否集卡改換「家庭號鮮奶」或補差價以小換大，教育局表示，每張數位卡證限兌換一瓶公告的可兌換鮮奶或豆漿，不能集卡以小換大，也不能補差價換大瓶。

此外，考量新制將上路第一時間家長搶體驗，各超商恐出現缺貨情況，教育局指出，已請各超商提出相關因應之道，包括協助到其他門市或登記等補貨後通知領取，避免影響學生權益。

台中市年編二．七億推動「台中有鈣讚」計畫，自二月廿三日開學日起就讀公立國小及公私立幼兒園學童，每週可使用數位學生證及有鈣讚數位卡證，到全台七大超商通路（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、台灣楓康、全聯、美廉社），免費兌換一瓶鮮乳或豆漿。

有家長表示，家中不只一名學童，能否一次多卡換領「家庭號鮮奶」，或補差價換大容量的鮮奶；另有家長反映，萬一忘記領或因寒流來、身體健康等因素不能喝，能不能補領？

教育局強調，每張數位卡證限兌換一瓶公告的可兌換品項，不能集卡以小換大，也無法補差額換其他飲品或大罐鮮奶，另顧及讓兒童持續攝取基本均衡營養，採每週兌換制，當週未兌換就視同放棄。

