中捷綠線延伸大坑、彰化 綜合規劃3月送交通部

彰化段都市計畫尚未完成 北屯區議員籲爭取分段施工 讓大坑段先行

台中市政府與彰化縣政府昨天召開「捷運共同推動小組會議」，會中原則審議通過捷運綠線延伸大坑及彰化的綜合規劃報告，後續將依審議意見進行微調，預計今年三月提報交通部審議，持續爭取行政院核定；對此，台中市北屯區議員呼籲中市府向中央爭取分段施工，因彰化的都市計畫還未完成，應如市政路一樣分二階段，讓大坑段率先施工，解決當地假日嚴重塞車問題。

延伸大坑增2站 紓解塞車助觀光

台中市副市長黃國榮與彰化縣副縣長周傑昨天共同主持會議，黃國榮表示，中捷綠線運量穩定成長，未來延伸線向北延伸大坑，可強化大坑風景區與市區間的觀光與通勤連結，並有助分擔松竹路沿線及假日遊憩車流，改善交通壅塞情形；向南延伸彰化，則可串聯烏日與彰化生活圈，提升跨縣市通勤效率。

周傑指出，彰化縣政府全力配合中市府推動時程，積極克服用地取得等相關問題，使延伸彰化段如期推動，並與縣府規劃中的輕軌鹿港線及和美線銜接，打造更完善的中彰公共運輸路網。

延伸彰化設6站 銜接台鐵金馬站

市府捷運工程局長蘇瑞文表示，綠線延伸線全線採高架型式，全長約十．〇四一公里，規劃設置八座車站。其中北向「大坑延伸段」自舊社站（G03）出發，跨越旱溪後延伸至大坑地區，長約二．四六六公里，增設二站；南向「彰化延伸段」則自高鐵台中站（G17）起，沿烏日高鐵特定區延伸至彰化市區，並銜接彰化鐵路高架化後新設的金馬站，全長約七．五七五公里，增設六站；後續完成核定到施工等階段後，整體建設期程預估約九年。

彰化縣政府交通處長林孟弘表示，綠線延伸案於彰化市內的場站位置均已確定，並規劃於G22站銜接彰化輕軌鹿港線，G23站可轉乘台鐵及輕軌和美線。

台中市北屯議員曾朝榮及謝家宜都呼籲市府向中央爭取分段施工，大坑段第一階段，彰化第二階段，因為彰化縣都市計畫完成還需一段時日，恐影響大坑段動工進度。

中捷綠線延伸段規劃圖

