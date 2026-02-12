春節遊桃園 15條路線走春兼祈福

觀光旅遊局建議的「龍馬祈福‧舊城廟宇之旅」主題路線之一，有推薦民眾走訪迎富送窮廟。（桃園市府提供）

馬年不同主題 走訪舊城廟宇、健行賞花或騎單車生態漫遊

春節假期將屆，桃園市政府觀光旅遊局建議民眾出遊有不同主題的十五路線可選擇，以「龍馬祈福．舊城廟宇之旅」主題為例，就能前往大溪區走訪迎富送窮廟、大溪老街、源古本舖、大溪木藝生態博物館群等，走春還能祈求來年財源滾滾發大財。

請繼續往下閱讀...

「龍馬祈福．舊城廟宇之旅」的建議路線還有兩條，一是中壢區走訪仁海宮、中壢城市故事館包括中平路故事館與壢景町等、老街溪；另一條是龍潭區路線，到龍潭觀光大池遊憩、龍元宮參鄉及逛商圈、鍾肇政文學生活園區、聖蹟亭、大北坑休閒農業區或三坑水鄉休閒農業區、三坑自然生態公園等，體驗道地的客庄慢旅。

到迎富送窮廟 祈求來年發大財

「策馬登高．山岳步道健行」建議路線，第一條經復興區高遶溪古圳步道、天空吊橋道抵小烏來風景區；第二條從慈湖紀念雕塑公園出發，經羅浮溫泉或宇內溪泡湯、角板山行館，再前往大溪老街；第三條建議往大棟山系登山步道的大湖之森自然步道，再到石雲寺、桃園火車站前商圈。

元宵賞燈3路線 踏青賞櫻輕旅行

「鐵馬親水．單車生態漫遊」建議大漢溪山豬湖自行車道鐵馬遊、永安漁港周邊的海線迎風新春策鐵馬行旅、青埔藝術海洋時尚潮玩一日遊等路線；「花馬嬉春．山林賞花盛宴」建議阿姆坪與角板山的湖光梅影共舞悠遊行、拉拉山春櫻與巨木星語行、走訪龍潭區台灣客家茶文化館的百年客庄品茶賞花等路線；「耀馬燈場．元宵燈會佳節」配合燈會活動建議三路線，分別是虎頭山踏青賞燈趣、夜遊龍潭賞燈趣、客庄賞櫻輕旅行的楊梅賞燈趣。

客庄同樂闖關 拿「元氣搖搖馬福袋」

另，市府客家事務局二月廿一、廿二日（初五至初六）下午一至五點，在桃園市客家文化館舉辦「馬載祿厚．客庄同樂」新春系列活動，邀請桃園客家歌唱比賽得獎歌手表演、街頭藝人與民眾近距離互動，並將客語學習融入趣味任務，完成闖關可兌換「元氣搖搖馬福袋」，現場「新春好運大摸彩」讓民眾走春集福拿大獎，為新的一年增添好兆頭。

桃園市客家文化館迎馬年新春，佈置喜氣洋洋。（記者李容萍攝）

限量「元氣搖搖馬福袋」。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法