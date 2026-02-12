為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆門牌剛換就掉 謝國樑挨批落漆

    2026/02/12 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市最近換門牌，剛換不久就掉落。 （基隆市議員施偉政提供）

    基隆市最近換新門牌，民眾投訴竟用雙面膠固定導致新門牌掉落，「你家門牌掉下來了沒？」成了熱門話題，民進黨基隆市黨部昨細數市長謝國樑上任後的「落漆」事件，批評市政府缺乏專業規劃，螺絲不只鬆了還掉滿地。謝國樑表示，已請區公所統計家戶的門牌規格，重新製作後再用更好的工法貼上。

    謝：將重新製作 用更好工法貼上

    民進黨市黨部執行長余睿柏指出，門牌過去四十年都沒問題，謝國樑剛換就發生掉落問題，不僅尺寸跟以前不一樣，材質也單薄、質感粗糙，甚至使用雙面膠固定。就像他任內推出多項亮點政策卻馬上落漆，包括綠底人行道，一上路就害民眾跌倒；人工草皮一上路就被颱風吹走；電動機車一上路就造成排隊亂象等，顯示市府螺絲不只鬆了還掉滿地。

    他說，謝國樑最大的問題在於施政方針完全與地方生活脫節，執行草草了事，更有許多先做再說、事後才補救的，例如先買車再設置充電站、先發車再找停車位等，顯示缺乏專業能力。

    謝國樑昨天在信義市場發紅包時表示，門牌有分不同的不寸，要貼的地方大小都會不一樣，將請區公所統計家戶的規劃，重新製作後再用更好的工法貼上。基隆幾十年才換一次門牌，不需要太趕，務求做到讓民眾覺得是適切的。

    圖
    圖 圖 圖
