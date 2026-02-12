《李四川月底請辭 參選新北市長》誰接台北副市長 多人被點名

台北市政府昨與輝達完成簽約，副市長李四川也將在二月底請辭，投入新北市長選舉。新任副市長人選，核心幕僚、副秘書長俞振華及研考會主委殷瑋可能性高，但議員詹為元擔心，選前人事政治任命無異給民進黨添攻擊柴火，任命常任文官有助穩住對工務建設持續推動的專業信心。

李四川請辭後，依去年底修訂的地方制度法，仍可任命一名副市長。但任期只剩十個月，外界延攬人才不易，又有蔣萬安連任的考量，議員王欣儀說，人選要嫻熟市政，馬上上手，且雙方要有一定的信任度，曾擔任過交通部長、在韓國瑜當高雄市長時出任副市長的葉匡時是適合的人選。

許多市府員工私下認為與蔣萬安交情深厚又負責多項市政協調的俞振華可能性高，前發言人殷瑋也是可能人選。

但詹為元表示，選前人事政治任命，無異於給民進黨添攻擊的柴火，任命資深常任文官有助讓外界覺得工務建設有專業在穩定著進行。連任後再任命俞振華或殷瑋，是比較好的時機。

台北市捷運「六線齊發」，許多重大工程推動中，也急需有與李四川相同工程背景的專長人才掌控，工務局長黃一平、捷運局長鄭德發、台北自來水事業處長范煥英等人，也有優勢。

議員鍾小平推薦多名資深、優秀議員，如陳炳甫、王欣儀、闕枚莎、秦慧珠、汪志冰等人說，議員都嫻熟市政也熟悉選戰模式，出任副市長後，還能讓新人出線選舉，是另類的世代傳承。議員曾獻瑩則建議進用外部人才，尤其北市的產業變化非常快，不一定要從公務體系找人。

