《台北過好年—逛街篇》逛西門町趕潮流 台北地下街尋寶

台北地下街是盲盒、扭蛋、動漫愛好者的天堂。（記者孫唯容攝）

記者孫唯容／專題報導

春節連假將登場，台北市年節期間各大夜市、商圈、百貨公司多正常營業，僅十六日（除夕）提早打烊，十七日（初一）起正常。台北市府觀光傳播局最新數據統計，去年台北市觀光景點，西門町、台北一〇一、松山文創園區是熱門的前三名；士林、饒河街、迪化街因為周邊美食林立，吸引大批遊客，民眾可搭配文化小旅行精選出的文化點地標，來一場有吃又有逛的人文之旅。

西本願寺廣場 拍美照

西門町商圈去年吸引逾兩千五百萬觀光人次，是年輕人購買最新潮流玩具、服裝、首飾首選，更有多家電影院，周邊文化點「西本願寺廣場」，獨特日式鐘樓可讓民眾拍美照、打卡。鄰近西門站的台北車站商圈林立，可漫步於「皮鞋街」沅陵街商圈、後站批發及華陰街北車商圈，批發飾品、美妝百貨、皮件、DIY材料與年節裝飾品等價格實惠。

請繼續往下閱讀...

號稱「動漫地下街」的台北地下街，集齊動漫商品、盲盒、扭蛋、3C電玩，大人小孩都能找到喜歡的商品，還有印尼、日韓美食，即日起至廿二日（初六），推出新春活動，消費滿五百元能兌換摸彩券，有機會抽中iPhone17 Pro、Apple Watch、Switch2電玩主機等好禮。

打卡101 領福氣紅包袋

台北一〇一是國內外旅客打卡首選，年節期間信義區街頭以「紅燈籠海」妝點，各大百貨也有各式新春年節裝飾，吸引民眾拍美照，各大百貨多在十六日（除夕）提前關門，十七日（初一）正常營業，遠百信義發放奉天宮發財金，台北一〇一將發送福氣紅包袋，新光三越也推出新春福袋，有機會把百萬豪車、鑽石帶回家。

鄰近的松山文創園區，年節期間有各式展覽、松菸夜光花園等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法