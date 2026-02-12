輝達進駐北士科簽約 6月前開工

台北市長蔣萬安與副市長李四川，舉行記者會說明北市府與輝達總部完成簽約。（記者田裕華攝）

從興建到營運 估超過1萬個工作機會 總投資金額逾400億元

輝達（Nvidia）台灣總部「Nvidia Constellation」進駐北士科T1718基地，昨與台北市政府完成地上權簽約。台北市長蔣萬安表示，權利金一二二億元，設定時間五十年、得延長廿年，預定六月前開工。「台北就是輝達的家」，台北有實力成為未來科技產業發展的心臟。而輝達從興建到營運階段，預計會有超過一萬個工作機會，總投資金額將超過四百億元。

請繼續往下閱讀...

權利金122億 設定50年、得延長20年

蔣萬安指出，昨天上午完成換約程序，合約由台北市政府用印並由他代表簽名，輝達則為全球稅務總裁Mark Steven Hoose，雙方順利完成簽約。輝達一開始考慮以新加坡、香港、英屬維京群島等分公司為簽約主體，經他爭取落腳台北設立子公司，最後成立台灣輝達經典股份有限公司作為簽約方，資本額從原本的門檻八億元增加到十億元，近期更完成增資卅三億元。

根據輝達的投資營運計畫書，第一個海外總部將投入四百億元興建，從興建到營運階段，將可創造超過一萬個工作機會。

蔣萬安也提到，完成簽約後，希望能在六、七月順利動工，市府會全力給予協助，「台北就是輝達的家」，台北有實力成為未來科技產業發展的心臟。至於建築外觀，蔣萬安表示，黃仁勳很重視整體規劃與細節，相信將呈現一棟兼具科技感與美學的指標性建築，最終設計將由輝達對外公布。

黃仁勳6月來台參與活動

至於黃仁勳是否會來台參加動工？蔣萬安表示，要看黃仁勳的行程安排，目前確定他六月會出席在北流舉辦的Computex Taipei並發表演說，已向市府申請協調台北流行音樂中心場地舉辦活動，市府會持續與輝達保持聯繫。至於外傳第二總部，蔣萬安說沒有收到相關訊息，若輝達有意，會給予全力的協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法