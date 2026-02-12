春節連假 新北18醫院急診不打烊

農曆春節9天連假，新北18家急救責任醫院急診將維持24小時運作。 （記者羅國嘉攝）

農曆春節九天連假，新北市衛生局整合醫療量能，連假期間全市十八家急救責任醫院急診將維持廿四小時運作，並協調醫院與診所彈性開診、加開傳染病特別門診，同時呼籲民眾善用輕急症醫療資源，落實分流、減輕急診壅塞。

衛生局指出，連假期間新北市轄內十八家急救責任醫院急診均維持廿四小時正常運作，門診則依各院人力狀況彈性調整。連假前兩日適逢週末，多數醫院維持週六半日診、週日停診；除夕至大年初三為門診停診高峰，但仍有多家醫院配合政策加開診次，初四起各院門診將陸續恢復正常，相關門診服務情形已公告供民眾查詢。此外，因應年節期間呼吸道疾病傳播風險，也協調多家醫院加開「春節傳染病特別門診」。

衛生局表示，連假期間若出現發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、簡單傷口處理或小兒急性不適等輕急症，建議優先前往假日輕急症中心UCC（土城恩樺醫院、中和怡和醫院）、基層診所或醫院門診就醫，以落實醫療分流，讓急診資源留給急重症患者。民眾就醫前可先致電確認開診情形，或上健保署網站查詢最新資訊。

