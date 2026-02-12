為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高鐵自由座秀燈號 避尖峰人潮／與LINE TODAY合作推出春節限定服務

    2026/02/12 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    高鐵與LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新服務，協助民眾避開尖峰時間。 （台灣高鐵公司提供）

    高鐵與LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新服務，協助民眾避開尖峰時間。 （台灣高鐵公司提供）

    春節連續假期快到，從假期前一天起、總計十一天，高鐵公司加開三九五班次列車、二一六二班次列車的旅運。台灣高鐵公司昨天宣布，首度與LINE TODAY推出春節疏運期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新服務，協助民眾避開尖峰時間。

    可查詢各站排隊等候時間

    台灣高鐵依據歷年疏運經驗與累積近廿年大數據資料，結合AI預測模型，提供旅客可在每天營運前卅分鐘，查詢當日全線各站、全天自由座預估排隊等候時間，以每廿分鐘為一級、共分五級，更以綠／黃／紅三種顏色提醒。

    分5級、3種顏色提醒

    預估等候廿分鐘內，以一個綠燈表示；預估等候廿分鐘到四十分鐘為二個黃燈；四十分鐘到六十分鐘為三個黃燈；預估等候六十分鐘到八十分鐘，改為四個紅燈，八十分鐘以上則為五個紅燈。

    高鐵公司建議，春節期間準備搭乘自由座旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY「生活頻道」，預先掌握當日各站自由座排隊預估等候時間，並優先選擇綠燈時段搭車。

    高鐵公司今年也將在台北站及台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行即時監控，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，必要時將啟動「運具聯防」機制，適度將高鐵台中站的旅客，移轉搭乘台鐵或國道客運的加班車。

