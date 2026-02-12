齊柏林衛星公開首波影像 清晰度、訊噪比優於原始設計

太空中心公布福衛八號首顆「齊柏林衛星」的彩色融合影像，圖為日本東京國立競技場。 （太空中心提供）

台灣自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星，去年十一月底升空，歷經逾百次測試，今年一月正式取像，國家太空中心（TASA）昨天展示第一波影像成果，範圍涵蓋國內外五座城市，確認影像解析度符合一米規格，清晰度與訊噪比優於原始設計，於春節前向國人報喜。

取像範圍涵蓋國內外5座城市

TASA指出，齊柏林衛星影像經後處理技術，可進一步提升至〇．七米；影像清晰度與訊噪比皆優於原始設計，昨公開首波五幅影像，範圍涵蓋新竹科學園區、台南安平、高雄興達港與日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等五座城市，展現沿海、城市及機場等不同地表紋理，可見漁船尾流、海水波紋、辨識飛機、車輛及建築輪廓。

總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、台南市長黃偉哲皆透過社群平台分享並讚揚齊柏林衛星成果；國科會主委吳誠文表示，福八向世界證明台灣自主研製的衛星及相關元件功能完善、品質保證。

完全掌握一米解析度 準備邁進次米

TASA主任吳宗信表示，福八肩負產業升級任務，如今確認有十六項國產元件在軌驗證符合設計，台廠能以福八為舞台，向國際展現實力；福八計畫主持人劉小菁說，台灣已完全掌握一米解析度光學衛星的能力，準備好往次米解析度邁進。

齊柏林衛星提供全色態（黑白）、多光譜影像（彩色）與融合影像，更能取得全球解析度最高的紅邊（Red Edge-1 與 Red Edge-2）波段影像，對葉綠素含量與植被高度敏感，可應用於精準農業，亦可提升對森林、生物與水體的監測能力。

福八星系由六加二顆光學遙測衛星組成，前六顆解析度一米，後二顆小於一米，自去年起逐年布建，未來對台灣取像頻率最高可達一日三次，第二顆衛星（FS-8B）預計今年底搭乘SpaceX火箭升空。

太空中心公布福衛八號首顆「齊柏林衛星」的彩色融合影像，圖為台南安平港，可見漁船尾流。（太空中心提供）

