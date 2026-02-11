為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    義竹推廣高粱 契作每公斤提高至25元

    2026/02/11 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    義竹鄉契作高粱收益佳，每公斤提高至25元，具有未來性。（記者蔡宗勳攝）

    義竹鄉契作高粱收益佳，每公斤提高至25元，具有未來性。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣義竹鄉硬質玉米種植面積為全國之冠，義竹鄉農會近年大力推動硬質玉米收成後再進行春作高粱品種「台南八號」，輔導參與的農民做好管理工作，提高產量，再逐步增加面積，契作價一公斤已自二十一元提高至二十五元；農民說，轉作高粱可提高全年收益，具有未來性。

    活化休耕農地 提高農民收益

    義竹鄉農會總幹事翁育彬說，義竹鄉曾是台灣高粱主要產區，但收成時常遇梅雨季，若欲長時間大雨，難以收成，農民因而在硬質玉米收成後，春夏時段多採休耕管理方式。

    翁育彬表示，農會為活化休耕農地，同時提升農友的收益，五年前開始與金門酒廠公司契作高粱，首次契作面積為二十公頃，契作高粱品種「台南八號」，生長期短，在梅雨季前就可收成。

    硬質玉米收成後轉作

    「台南八號」適合釀酒，出酒率可達四十二至四十九％，酒質優良，金酒公司同意契作收購價從每公斤二十一元提高至二十五元；翁育彬說，契作高粱收益優於休耕，種植面積逐年擴增，前年達六五二公頃，去年因二期硬質玉米延後種植與收成，趕不上雜糧灌溉期而暫停種植。

    本季可種植面積124公頃

    翁育彬表示，只要春作高粱收益穩定，契作面積可望逐年增加，減少國內釀酒業對進口高粱的倚重；本季硬質玉米全鄉共種植二六五〇公頃，目前收成一成多，因契作高粱必須符合三月十日的雜糧供灌，義竹鄉農會去年十月初進行勘查，選擇較早種植玉米的土地，本季可供春作高粱面積為一二四公頃。

    圖
    圖 圖 圖
