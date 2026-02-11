為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節訂房率 雲林年初一、初三全國之冠

    2026/02/11 05:30 記者黃淑莉／雲林報導

    交通部觀光署公布今年春節假期各縣市訂房率，雲林初一及初三高達七十六．八七％及八十四．三六％都為全國之冠，雲林縣副縣長陳璧君分析，其原因與國人新春到廟宇祈福的習俗有關，全國最負盛名的媽祖廟朝天宮、財神廟武德宮都在雲林北港，加上縣府推動香客轉遊客，打造周邊觀光廊帶，成功吸引香客留宿。

    根據觀光署統計資料，春節假期全國平均訂房率為四十三．〇三％，前三名分別為嘉義市、台中市、雲林縣，都接近六成，主要集中在年初一至初三，其中初一及初三雲林都是第一名，初二第二名與第一名嘉義市只差一點點。

    陳璧君指出，疫情過後國人報復性出國旅遊，雲林卻異軍突起，從二〇二三年起連續第四年春節假期訂房率都在全國名列前茅，最主要原因是新春祈福，去年北港朝天宮、武德宮香客合計超過二千萬人次，春節期間就有數百萬人次。

    陳璧君說，走春祈福外，這幾年虎尾建國眷村、口湖椬梧滯洪池及縣內文青咖啡店也打響口碑，加上草嶺石壁櫻花季成為國內賞櫻景點之一，去年石壁美人谷櫻花盛開更受矚目，也進一步帶動香客留宿意願，所以不只北港旅宿客滿，古坑華山、草嶺、劍湖山渡假飯店及斗六多家旅館住房率也都有八、九成以上，甚至外溢到嘉義市、台中市。

