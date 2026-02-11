為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雲林投入9千萬 啟動3年空污研究

    2026/02/11 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    空氣品質不佳，從華山眺望山下一片灰濛濛。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣空氣品質在中央與縣府協力之下大幅改善約三成，縣府邀請國內空污界專家召開諮詢會議，環保局長張喬維指出，去年麥寮汽電、福懋公司燃煤機組與燃油鍋爐全面退役，加上智慧科技導入等原因，空氣品質大幅改善，接下來縣府每年將投入三千萬啟動三年的大規模學術研究計畫，找出雲林空品不良原因，落實改善。

    大規模學術研究改善空品

    環保局說，這幾年輔導產業更新設備與優化製程，降低生產過程中污染與洩漏，另麥寮汽電、福懋公司燃煤機組與燃油鍋爐去年全面退役，四大產業園區燃油鍋爐改用燃氣，還有推動共享機車、公共自行車與TPASS定期票，各種污染物排放量均逐年下降。

    環保局表示，去年空氣品質良好日比例達到九成以上，比二〇一九年提升十七％，臭氧紅色警示天數從二〇一九年的十六天，降到去年只剩一天，不過斗六、崙背測站的PM2.5細懸浮微粒、PM10懸浮微粒、臭氧濃度仍偏高。

    縣長張麗善表示，雲林空品改善民眾最有感的是濁水溪揚塵治理，日前她與麥寮民眾開心分享，現在曬烏魚子已經不會像以前上面覆蓋一層沙，還有以前屋內家具總是卡一層沙，現在都不會了，期待透過專家提供建議，讓雲林縣未來環境治理有更好成果。

    張喬維指出，縣府將啟動三年大規模研究計畫，每年投入三千萬元，包含環境監測、程式模擬、AI分析，找出空品不良原因，進而落實改善。

