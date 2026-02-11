為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新化年貨大街登場 150攤營業至15日

    2026/02/11 05:30 記者吳俊鋒、劉婉君／台南報導
    台南新化年貨大街150攤營業至15日。（記者吳俊鋒攝）

    台南新化年貨大街150攤營業至15日。（記者吳俊鋒攝）

    農曆春節將到，台南市經濟發展局主辦的新化年貨大街昨天壓軸登場，一百五十家特色攤商齊聚，採買人潮湧至，可愛的「菜奇鴨」、「夜奇鴨」等充氣偶也在開幕儀式上驚喜現身，萌樣深受歡迎，氣氛熱烈。

    每晚降「瑞雪」 推限定抽獎

    活動在老街區舉行，將持續至本月十五日，中午開始營業，直到晚上九點，讓消費者可以悠閒逛、盡情買，一次購足，每天入夜後，武德殿廣場會定時降下「新春瑞雪」，營造浪漫的節慶氛圍，也推出系列的互動好康，包含限定抽獎，有電動機車、星級酒店住宿券等。

    新化年貨大街邁入第十五屆，藝人施文彬開場表演，市長黃偉哲主持揭幕儀式，隨後發送紅包給民眾，提前向鄉親們賀歲，現場喜氣洋溢。

    歐洲台灣商會聯合總會長李欣恬昨天率團先至新化區公所與市府就產業發展、經貿合作，以及國際市場拓展等議題進行交流，隨後參加年貨大街開幕，體驗在地應景的春節氛圍。

    另，台南大坑一六八休閒農業區已由中央審核通過，上月底公告劃設，推展協會昨天掛牌，春節前正式啟動，主打竹林漫遊，串聯在地店家提供完整的鄉村慢活體驗；目前沿路九重葛盛開，賞花、看日出，並品嘗鹹飯、烤乳豬、燻羊肉等風味料理。

    台南市立圖書館新總館也推出一系列新春限定活動，除了全市自即日起至廿七日，個人借閱證借閱上限由三十冊倍增至六十冊，春節期間新總館於廿日（大年初四）開館，當天起至廿二日推出「馬上開卷．閱讀加糖」活動，同時結合「世界母語日」規劃一系列親子共讀與體驗活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播