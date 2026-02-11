為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民進黨南市議員37人登記 4區須初選

    2026/02/11 05:30 記者王姝琇／台南報導
    民進黨湧言會推卓佩于（前左二）、林建南（前左三）、陳皇宇（前左四）參加台南市議員登記。（記者王姝琇攝）

    民進黨湧言會推卓佩于（前左二）、林建南（前左三）、陳皇宇（前左四）參加台南市議員登記。（記者王姝琇攝）

    老將新秀搶32席提名 4連霸陳怡珍宣布放棄競選連任

    民進黨台南市議員初選登記作業昨日截止，卅七人搶卅二席提名。四連霸議員陳怡珍宣布放棄連任，強調未來將全心擔任民進黨台南市長參選人陳亭妃競選總部執行總幹事；總計第三、六、八、十選區須進行初選。

    東區4搶2最競爭 23日抽籤

    台南市議員應選五十七席，民進黨中執會決議提名卅二席，初選登記結果，須進行初選民調的四個選區，分別為第三選區曾文區「三搶二」、第六選區安南區「四搶三」、第八選區（中區、西北區）「五搶四」、第十選區東區「四搶二」，以東區最為競爭，而陳怡珍宣布放棄連任的第八選區，仍有五人登記，為單一選區人數最多；民調分組將於二月廿三日公開抽籤。

    8選區5人登記人數最多

    民進黨東區由原預計提名三席改為二席，當屆僅一席綠營議員蔡筱薇，讓競爭相當激烈的戰況又出現變數，另三位擬參選人包括老將陳金鐘、蔡旺詮，以及擔任王定宇服務處主任的新人卓佩于，形成四搶二局面。外界認為，綠營限縮東區席次與無黨偏綠的議員李宗霖恐瓜分部分淺綠選民有關，加上上次民進黨提名三席，最終只拿下一席，避免重蹈覆轍才限縮。

    有下一代接棒 也有弟弟上陣

    安南區登記初選，有現任議員蔡麗青、郭清華則推出女兒郭品辰接棒、前議員唐碧娥的姪女唐儀靜，及前議員劉益昌等四人。中區、西北區有現任議員邱莉莉、周嘉韋，沈鎮東由弟弟沈鎮南接棒，及代表湧言會參選的新人林建南，惟在陳怡珍宣布放棄連任後，又出現另一新人謝秉舟，形成「五搶四」。曾文區則有現任議員陳秋宏、吳通龍及新人施朝清三人登記。

    最大目標為爭取議會過半

    南市黨部主委郭國文說，感謝大家關心民進黨提名登記，民主首都黨公職受到市民栽培最深，這次登記狀況踴躍，擴大民主首都版圖，需要更多人一起參與。本黨同志間良性競爭，透過初選機制行之有年，最終仍以團結爭取議會單獨過半為最大目標，盼更多人參與三月九至十三日里長提名登記，一起守護民主首都行列，扎根基層，擴大服務量能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播