返鄉避塞車 國道、西濱快替代道先規劃

春節九天連假將從十四日開始，新竹縣竹北警分局研判週五下午首波返鄉車潮就會湧現，昨針對轄下國道一號竹北交流道、西濱快速道路，幫用路人「解鎖」塞車時替代道路。

國道部分，竹北交流道周邊壅塞時，往東（芎林、竹東、國三）車流可沿光明六往西後右轉自強南路，經國橋後左轉走台六十八線，可在芎林接國道三號，或持續直行到台三線。往西（新豐、南寮）走光明六路朝西銜接台一線，右轉北上，或左轉南下頭前溪橋，再經匝道上台六十八線往竹市南寮，改接台六十一線。

台六十一線西濱快速道路因跟台十五線局部路段共線，西濱與竹四線交叉口是高架道路及平面道路匯流處，就在協榮加油站前方。

竹北分局建議南下用路人，當台六十一南下車道壅塞時，請右轉改走平面機慢車道的台十五線。或者當台六十一、台十五南下車道都壅塞時，在協榮加油站前先左轉竹四線，換走鳳岡路、長青路改循台一線繼續南下。

當台六十一北上壅塞，可在協榮加油站前的竹四線路口，經右側平面台十五線的北上車道，進入鳳鼻尾隧道的外側車道後持續前行。當台六十一、台十五北上都塞車時，就從協榮加油站前右轉竹四線，改走鳳岡路往台一線走。

