    生活

    竹市新春市集 未公告封路交通混亂

    2026/02/11 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市馬年年貨大街新春市集封街，在地商家抱怨未提前公告，造成諸多不便。（記者洪美秀攝）

    新竹市馬年年貨大街新春市集封街，在地商家抱怨未提前公告，造成諸多不便。（記者洪美秀攝）

    新竹市年貨大街新春市集十一日登場至廿二日，多數商家昨起進駐設攤，因未事先公告封街封路資訊，導致市區交通混亂，汽機車和行人無所適從。市議員林彥甫表示，市府對市集封街範圍及資訊皆未提前告知，造成附近店家不滿。商家更反映，市府每年辦新春市集就把整個舊城區封掉，嚴重影響原本店家生意，批市府獨厚外來攤商與業者，未實際照顧在地商家。

    11至22日開賣 進駐設攤進出難

    林彥甫說，新春市集前晚就封路，導致舊城商圈交通大打結，住戶與商家被迫繞道才能回家或開店，昨天市集攤商提前進駐設攤，汽機車就在封路範圍穿越與交織，原本舊城區的店家要進貨及開店都受封路影響，批市府未事先在主要路口掛上封街指示牌，也未說明封街時間及範圍。尤其新春市集多是外來攤商，是跟本地店家搶生意，易造成在地店家和外來攤商間的衝突。

    產發處：舊城核心路段設徒步區

    市府產發處說明，今年新春市集有「消費滿額贈好禮」活動，期間在武昌街、東門街、復興路及東前街店家消費累積滿一千元，持當日店家開立的發票或收據，到服務台兌換禮物，希望透過市集人潮帶動周邊店家生意，創造雙贏。

    今年新春市集為期十二天，涵蓋東門街、武昌街及復興路等舊城核心路段，市集期間部分路段實施交管，成為徒步區，車輛禁入，交通維護計畫及封路範圍都依循往例公告。針對部分告示牌設置，已請承辦廠商加速完成，活動開辦前提供民眾即時的用路指引。

    業者：事前有與里長、民代協調

    新春市集業者指出，有關封路範圍與交維計畫已先與在地里長、地方代表開過兩次協調會，達成共識，並傾聽在地需求，期透過市集人潮帶動地方商機，打造店家、攤商與市民三贏的新春盛會。

