綠營桃園市議員初選 4區登記超額

民進黨桃園市議員初選登記昨天截止，十二個選區共卅人完成登記，比預定提名廿六席多四人，由於桃園、蘆竹、楊梅、龍潭登記超額，市黨部即起至十三日將安排協調，協調不成辦理民調，最快三月二日進行，中壢區四人登記，現任議員徐景文決定不連任，出現唯一提名缺額的選區，不排除徵召的可能性。

中壢徐景文不連任 唯一缺額

初選登記結果：第一選區（桃園）余信憲、簡智翔、黃家齊、李光達、李柏瑟、黃瓊慧；第二選區（龜山）陳雅倫、李宗豪；第三選區（八德）蔡永芳、許家睿、呂林小鳳；第四選區（蘆竹）簡伊翎、許清順、胡家智、呂宇晟；第五選區（大園）游吾和；第六選區（大溪、復興）陳治文。

第七選區（中壢）彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真；第八選區（平鎮）劉仁照、王珮毓；第九選區（楊梅）黃盈淇、鄭淑方、項柏翰；第十選區（龍潭）張肇良、張贊聞；第十一選區（新屋）陳睿生；第十二選區（觀音）張佩芸。

登記者中，廿位為現任議員。桃園區六人登記，余信憲、黃家齊、李光達、黃瓊慧尋求連任，前議員簡智翔與曾角逐此選區的李柏瑟捲土重來，形成六搶五局面；蘆竹區四搶二，除了現任許清順，簡伊翎、胡家智皆屬新人，呂宇晟曾參選八德選區但這次轉戰蘆竹；楊梅區三搶二，龍潭區二搶一。

