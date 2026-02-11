台六十六線平交路口高架化 西段標動土

台六十六線觀音端平交路口高架化，西段標動土典禮。（記者余瑞仁攝）

觀音端5處平面路口車流不順、事故頻傳 改善提供安全便捷道路

桃園市台六十六線東西向快速公路西起觀音、東至大溪，西端零至九．一公里路段為平面道路，有五處路口車流不順且事故頻傳，地方期盼加速高架化建設，交通部公路局為此辦理「台66線0K+100至9K+100平交路口高架化改善工程」，西段標零至三．二公里工程動土典禮，昨由行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱與桃園市長張善政等人連袂祈福、執鏟動土，預計二〇二九年完工，提供民眾安全便捷的道路。

卓揆：中央3500億支持桃園交通建設

卓榮泰表示，桃竹苗大矽谷是國家發展高科技的重要引擎，桃園市更是重鎮，中央一定要讓桃園交通工程計畫快速進行，目前有桃園鐵路地下化、四條捷運規劃或施工中，經費達二四〇〇億元；國道二號兩個交流道、國一甲線即將興建，加上台六十六線高架工程，總經費達千億元；此外，六個國道交流道增設、改善建設的經費達百億元。卓揆強調，總計中央投入桃園交通建設經費約達三五〇〇億元，地方任何的需要，中央都會傾全力支持。

以系統交流道銜接台61線 形成路網

公路局官員表示，台六十六線西起觀音區觀音交流道銜接台六十一線西濱快速公路，東至大溪區銜接國道三號大溪交流道，全長廿七．二公里，台六十六西端起點至九．一公里間，有五處與平面道路交會路口，形成往來車輛瓶頸，也常有車禍發生，行政院核定將此路段的平交路口高架化，並以系統交流道銜接台六十一線，總經費約九十一億七七〇〇萬元，工程分為東、西段標，東段標已於二〇二四年二月開工。

張善政表示，台六十六線高架化通車後，可快速便捷銜接南北運輸的高速公路，與即將興建的國一甲線，及現有的國道二號形成桃園地區東西向三橫的快捷道路，對於提升全市交通運輸有龐大助益，請用路人行經施工路段時，依交通維持指示行駛並減速慢行，確保行車安全。

台六十六線西端五處平交路口將進行高架化改善工程。（新工北分局提供）

