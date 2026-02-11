台六十一線房裡交流道增匝道 可行性評估通過

台61線房裡交流道增設匝道可行性研究，獲交通部同意。（資料照）

台六十一線西濱快速道路苗栗縣路段全線貫通，但苑裡鎮房裡交流道「北上不能匯出，南下不能匯入」，地方爭取改善為「全套」匝道，交通部認為聯絡道拓寬時程及用地取得尚待釐清，去年十一月將地方提送的可行性研究報告書退回。不過，年前傳來喜訊，經苗栗縣議員陳品安與立委沈發惠日前拜會交通部長陳世凱，交通部昨通過可行性評估，此案將持續推進。

縣府交通工務處表示，將持續與台中市政府努力取得地主同意，聯絡道拓寬部分，交通部要求由縣府自主財源支應，縣府將會同步啟動規劃。

陳品安一月中拜會陳世凱後透露，經討論與專業協調，陳世凱已交辦相關單位儘速核定房裡匝道案，如今交通部正式發文公路局，同意可行性評估。

陳品安強調，同意核定「台六十一線房裡交流道增設匝道案」可行性研究報告，預估經費九．四億元，後續將進行綜合規劃、設計及環差等，將持續督促苗栗縣政府，積極運用財劃法修法後增加的地方統籌分配款，推動聯絡道即一四〇縣道第二期拓寬工程，打通苗栗南端發展的關鍵節點。

立委陳超明也分享訊息，他指出，他先成功爭取三百二十萬可行性研究經費、多次邀集交通部長現地會勘，又於院會總質詢懇託行政院大力支持，可行性評估終於定案。

此外，竹南鎮公所獲內政部國土署補助四千餘萬，加上自籌款三千六百多萬，總經費八千多萬辦理「中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等瓶頸道路改善工程」，昨天通車典禮，改善後道路可直通竹南科學園區，對上班族通勤更便利。

