    首頁 > 生活

    民進黨高市議員初選42人登記 6區超額

    2026/02/11 05:30 記者王榮祥／高雄報導

    民進黨高市議員黨內初選登記昨截止，五天共四十二人報名，將提名卅四人；十一選區中有六區超額，會啟動協調機制後再做民調。

    一區（提兩席），林富寶（現任）、林慧欣（新）；二區（提兩席），黃明太（現）、陳琳潔（新）；三區（提三席），黃秋媖（現）、林志誠（現）、蔡秉璁（新）、蔣宛庭（新）。

    四區（提四席），黃文志（現）、李雅慧（現）、黃偵琳（新）、張以理（新）、尹立（新）；五區（提四席），江瑞鴻（現）、張勝富（現）、邱俊憲（現）、黃飛鳳（現）；六區（提兩席），李喬如（現）、簡煥宗（現）、林哲弘（新）。

    七區（提三席），康裕成（現）、鄭孟洳（現）、何權峰（現）；八區（提三席），黃文益（現）、湯詠瑜（現）、郭建盟（現）；九區（提五席），陳慧文（現）、林智鴻（現）、張漢忠（現）、蘇致榮（新）、鄧巧珮（新）、張育臺（新）。

    十區（提三席），鄭光峰（現）、黃彥毓（現）、黃雍琇（新）、黃敬雅（新）、林浤澤（新）、吳昱鋒（新）；十一區（提三席），李雨庭（現）、蔡昌達（新）、張耀中（新）、洪村銘（新）。

    第三、四、六、九、十、十一等六區須協調，以十區六搶三最激烈；協調至十三日止，三月二日至四月十日民調、必要時展延一週。

