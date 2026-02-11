高雄6山城幻獸現蹤 玩樂到元宵

大型氣偶《總鋪獅》結合蒸籠、陣頭和獅陣元素，成為南海紫竹寺園區最具話題性的打卡新地標。（內門區公所提供）

美濃、旗山、內門、杉林、甲仙、六龜佈設「奇幻生物」 鼓勵民眾跨區旅遊

春節將至，高雄不只「超人力霸王」降臨，旗美六區也有幻獸現蹤，民眾探訪六大山城，蒐集六大幻獸磁鐵，一路玩樂至元宵節，完成冒險旅程任務，有機會獲得限量幻獸公仔。

完成冒險任務 有機會獲限量公仔

民政局今年首度整合六大山城，以「山城奇幻生物」為主題，將自然地貌與地方文化，轉化為奇幻故事世界，更於六區地標佈設大型守護獸，包括美濃「花綿綿」、旗山「金蕉批」、內門「總舖獅」、杉林「呼嚕獸」、甲仙「偶呀吉」、六龜「咕朵朵」，邀請民眾深入山城探險。

民政局表示，民眾走訪六區指標景點，蒐集奇幻生物現身紀錄，拍照打卡完成任務，透過移動、停留、消費、分享的旅遊設計，鼓勵民眾跨區旅遊、延長停留深入體驗，促進在地消費，帶動觀光收益，活動至元宵節為止。

鳳山左營旗山展出「馬吉」氣球燈

另外，文化局攜手藝術家吳騏，打造三座馬年造型的大型氣球燈「馬吉」，分別在鳳山黃埔新村、左營建業新村與旗山車站糖鐵故事館等三大場域展出，用馬年意象搭配喜氣的新春元素，迎接全新的一年。

「駁二小夜埕」看露天電影嘗美食

高雄農曆過年走春必逛的大型慶典「駁二小夜埕」，本週六（十四日）起至廿二日（十六日除夕休）將在駁二藝術特區開張，今年結合露天電影、超過二百五十個文創品牌和美食攤位，還有街頭藝術演出。

「露天電影院」，片單包含十四日情人節放映《你的名字》、十五日《命中註定那頭鵝》、十七日《射鵰英雄傳之東成西就》、十八日《腦筋急轉彎》、十九日《動物方城市》，廿日特別呼應冬日遊樂園主題播映《新．超人力霸王》，廿一日《雞不可失》，廿二日貓咪日壓軸放映《三日月和貓》。

4處漁港辦「超人力霸王」合照抽獎

高市海洋局配合行銷高雄燈會「冬日遊樂園」活動，在中芸、前鎮、蚵子寮、彌陀等四處漁港，設置「超人力霸王」故事立牌，並舉辦合照抽獎活動，獎項為超人力霸王聯名好禮。

文化局攜手藝術家吳騏打造三座馬年造型大型氣球燈「馬吉」迎接農曆新年。（文化局提供）

民眾與杉林「呼嚕獸」合影。（記者陳文嬋攝）

