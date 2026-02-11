去年成立 恆旅醫心導管室完成77件手術

恆旅遊心導管中心醫護團隊。（恆旅醫提供）

緊急救回胸痛休克男性病患 另打通女患者右小腿動脈 免去截肢

為提升屏東南端醫療可近性與完整性，恆春旅遊醫院（簡稱恆旅醫）昨天對外發表心導管室成立及牙科醫療服務成果，展現急重症搶救及長者口腔照護上的實質進展，恆旅醫指出，恆春半島居民在熟悉的土地上，也能獲得即時且有品質的醫療服務。

請繼續往下閱讀...

提升恆春半島急重症治療環境

恆旅醫新院落成後，於去年五月、七月分別成立心導管中心及牙科，為恆春半島提供更全面的醫療量能，九月間曾有一名五十四歲中年男性，在家因急劇的胸痛到恆旅醫急診，但到院時已呈現休克及合併呼吸衰竭，經緊急心導管治療、置放支架，同時完成主動脈內氣球幫浦置放，術後病人順利出院。

還有一名中年女性患者具多重慢性病，並為心血管疾病血液透析個案，因周邊動脈梗塞至心臟內科門診就醫，心內醫師利用微導管治療，將右小腿處後脛動脈打通，病患右下肢血流改善，傷口完全癒合免去截肢之苦。

心臟內科主治醫師紀乃宇至今執行緊急心導管手術已達七十七件，他認為，恆春半島如今擁有高等級的設備是多麼的難能可貴，病患最危急時刻不必奔波就在在地進行急症醫療，成為照料恆春人的前線。

牙科服務逾1800人次 提供植牙

恆旅醫指出，該院牙科至今已服務逾一千八百人次，並配合政府老人假牙補助政策，改善長者咀嚼功能與生活品質，亦提供植牙等進階牙科治療，打造友善診療環境。

屏東縣周春米感謝恆旅醫讓有需要的民眾不必遠赴外縣市在地即可完成評估與治療，以往心導管手術都要送到枋寮以北的醫院，但救命黃金時間分秒必爭，現在有了專業的醫療設施及人力，為在地鄉親省去舟車勞頓且醫療更有保障。

恆旅醫表示，未來該院將持續與屏東縣政府及社區攜手合作，深化在地醫療能量，讓醫療不再因距離而受限，真正實現在地老化、在地安心就醫的目標。

恆旅醫昨天進行成果發表，邀請縣長周春米及立委徐富癸參與。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法