    首頁 > 生活

    宜蘭鐵路高架 地方配合款維持57億

    2026/02/11 05:30 記者江志雄、王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭鐵路高架化地方配合款遭質疑生變，政委陳金德回應，宜蘭負擔五十七億協議沒有變。（行政院提供）

    宜蘭鐵路高架化地方配合款遭質疑生變，政委陳金德回應，宜蘭負擔五十七億協議沒有變。（行政院提供）

    宜蘭至羅東鐵路高架化計畫預計農曆年前定案，外界擔心地方配合款從五十七億元提高到一〇五億元。行政院政務委員兼公共工程委員會主委陳金德昨天回應，宜蘭負擔的五十七億元協議沒有變。

    工程會主委陳金德︰依協議分擔

    宜蘭鐵路高架化計畫經費五〇一億元，宜蘭縣政府原本要負擔一〇五億元，行政院去年十二月開會協商後，同意地方配合款降到五十七億元，不料，行政院長卓榮泰二月八日到宜蘭視察時，承諾此案會在農曆年前決定，但經費分攤要取得「全國一致性標準」，被解讀配合款調降恐有變數。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛懇請行政院依去年底協商結論執行，縣府將配合編列預算，希望二〇三五年完工通車。議長張勝德說，相信行政院會考量宜蘭財政問題，比照之前協商結論辦理。宜蘭縣議會民進黨黨團總召陳文昌呼籲行政院依照原協議核定，否則政策反覆，將重傷縣民期待，並衝擊民進黨年底選情。

    陳金德直指中央的財務因財劃法修法受到影響，總預算還沒有審查，無法編列相關預算，面臨計畫性補助經費嚴重不足，考量宜蘭縣政府財政不理想，對於鐵路高架地方配合款，中央會加以衡酌，提供最好的協助，目前為止宜蘭負擔五十七億的協議還沒有變。

    交通部鐵道局表示，全案已報行政院等待核定，將依照審查結果推動執行。

