荔枝椿象蟲蟲危機 彰化防治率逾97％

每年1、2月天氣冷，荔枝椿象躲在果樹葉下「休眠」，此時活動力最弱。（彰化農業處提供）

俗稱「臭屁蟲」的荔枝椿象，為荔枝、龍眼果樹的害蟲，為了消滅蟲蟲大軍的危害，彰化縣生物與化學防治雙軌運作，二〇二四年開始於山區投放荔枝椿象的天敵「平腹小蜂」，用來寄生椿象的卵，達到殺卵效果；另一方面在臨八卦山脈的果園熱區、山腳路兩側展開化學噴藥，除蟲害效果明顯。

彰化縣龍眼、荔枝果園主要分布在八卦山沿線，關鍵防治期每年二、三月，開花前十天就要停止施藥，避免波及蜂群採蜜。

彰化縣政府統計，去年（二〇二五年）防治率高達九十七．二％，荔枝椿象族群數較前年下降八十七．八％。今年縣府持續投入資源，自編二百萬元購買農藥，免費發給農民使用，今年與台中、雲林、南投同步化學防治，即日起到三月二十日，請農民務必在期限內完成施藥。

縣府農業處農務暨植物保護科科長黃松欽表示，在荔枝椿象產卵盛期釋放的「平腹小蜂」，會將卵產於荔枝椿象的卵內，使卵無法孵化，從源頭阻斷椿象繁衍，再趁荔枝椿象越冬成蟲的「休眠期」、活動力最弱時噴藥，阻斷越冬成蟲啃蝕果樹，生物與化學防治缺一不可，把蟲害衝擊降到最低。

彰化縣雙軌防治荔枝椿象蟲害，效果明顯，去年防治率高達97.2％。 （彰化農業處提供）

