    首頁 > 生活

    全國首座在南投 專屬救災物資倉儲動土

    2026/02/11 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山消訓中心中部專屬救災物資倉儲動土，成為全國第一座，內政部政務次長馬士元（右一）出席動土典禮。（記者劉濱銓攝）

    因應極端氣候引發劇烈天災，內政部在南投縣竹山鎮消防署訓練中心，斥資一．三七億餘元建置中部專屬救災物資倉儲，內政部政務次長馬士元昨出席動土，後續也將購置救災器材，在災害發生時，各地救難人員進駐可就近取得裝備執行任務，藉此強化災害防救韌性，未來三年內新北、屏東、花蓮三縣市也將建置到位，充實北中南東救災量能，維護民眾生命安全。

    馬士元表示，消防署在竹山消訓中心建置台灣首座「專屬救災物資倉儲」，平日可作災害演練基地，若遇災害可快速集結救災能力，並在第一時間進行搜救，提供穩定持續的後勤支援。

    消防署長蕭煥章說，中部專屬救災物資倉儲總樓地板面積一九七九平方公尺，為地上二層建物，昨動工後預計明年八月完工、十二月啟用，並將購置「管理、搜索、救援、後勤、醫療」五大救災器材與重型裝備，未來災害發生，救災人員只要帶個人裝備，抵達災區即可就近使用器材，大幅提升救災調度效率，北部倉儲可藉桃園機場進行國際救援，發揮「Taiwan Can Help」人道精神。

