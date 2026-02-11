清境、合歡山、日月潭走春 分流防塞爆

春節連假長達九天，南投縣清境農場、合歡山，以及日月潭風景區預估出現大批走春車潮，公路局分析台十四甲線二月十八至廿日（初二至初四）、台廿一線二月十八至廿一日（初二至初五）最容易塞車，呼籲遊客提早抵達，若是住宿客則可延後進入，以免塞車影響遊興。

清境13日奔羊節 路段封閉

另外，仁愛鄉清境農場今年成立適逢六十五週年，二月十三日將舉辦「奔羊節」，此次安排一一五對、二三〇隻綿羊開衝，當天上午十點廿分至十點五十分，台十四甲線七．八K至九．五K將雙向封閉交管卅分鐘，籲請往來用路人注意。

台14甲線初二至初四易塞

公路局埔里工務段表示，依據往年春節連假交通資料，台十四甲線清境、合歡山路段，預估自二月十八至廿日、每天上午十點至下午一點最容易塞車，民眾若當天往返，可在早上九點前抵達，若是過夜住宿客，可在下午四點後進入，避開塞車時段。

台廿一線日月潭則預估從二月十八至廿一日，每天上午十點至下午二點容易車多壅塞，當天往返遊客建議早上十點前抵達，過夜則可在下午四點後進入，透過分流避開尖峰車潮。

此外，民眾從埔里前往日月潭，如因潭區水社路段車多回堵，在台廿一線九龍路口可左轉台廿一甲線，以順時針方式環潭遊憩，避免塞車久候。

