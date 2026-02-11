《基隆過好年—遊藝篇》基隆室內兒童樂園、海科館 僅除夕休館

基隆市政府7區免費「室內兒童樂園」，春節連假僅除夕休館。（基隆市政府提供）

記者俞肇福／專題報導

基隆市政府七區免費「室內兒童樂園」春節不打烊，僅十六日（除夕）休館，其餘日期正常營運；至於「親子館」及「祖孫館」，則是十五日（小年夜）至廿三日（初七）休館，二月廿四日起正常服務；另外，國立海洋科技博物館也僅除夕休館，其餘正常營運。

親子館、祖孫館 初八開館

基隆市兒童及少年事務處（簡稱兒少處）規劃「親子館＋室內兒童樂園新春送紅包袋」活動，今（十一）日起於基隆市各地親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋，共迎新年好運。親子館將各發送一百份紅包袋，各區室內兒童樂園則每處提供二百份；另外，七堵室內兒童樂園全新「大童區」啟用，七堵室內兒童樂園發送數量提高至三百份。活動詳情可至基隆市兒少處官網查詢，https：//www.klcg.gov.tw/tw/children。

請繼續往下閱讀...

海科館推科學體驗及DIY活動

海科館館長王明源說，海科館規劃動手作科學、體驗科學的營隊及DIY活動，民眾參觀館內設施，還能透過手作DIY迎接好運氣；十八日（初二）到廿二日（初六）推出「馬上有錢皮革DIY」，報名學員能DIY製作「年年有餘（魚）」及「招財金錢龜」，迎接馬年好運到來。

此外，潮境智能海洋館也推出永續海洋工作坊「鯊狠大」及「海中的龍馬人生」兩檔精彩活動，「鯊狠大」工作坊將帶領學員進入潮境智能館，近距離觀察鯊魚生態並認識這群海洋霸主；「海中的龍馬人生」則介紹海馬的生態環境，了解不同海馬的生活習性，於十七日（初一）到十九日（初三）完成闖關活動，可兌換限量小禮物。活動詳情請上海科館官網查詢，https：//www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/556/10233#。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法