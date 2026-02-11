為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市「無菸城市」沒配套 跨黨派批蔣萬安喊口號

    2026/02/11 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    台灣綠黨北市政策會主任王振庭（左起）、時代力量主席王婉諭、台灣基進秘書長馬依翔與台北市華興里長陳峙穎，呼籲蔣市府推動無菸城市應有配套。（記者田裕華攝）

    台灣綠黨北市政策會主任王振庭（左起）、時代力量主席王婉諭、台灣基進秘書長馬依翔與台北市華興里長陳峙穎，呼籲蔣市府推動無菸城市應有配套。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安日前宣布推動「無菸城市」，採「原則性禁止、例外開放」模式，並於今年年貨大街先試辦。時代力量、台灣綠黨、台灣基進以及北市里長昨日於市政大樓前聯合召開記者會，表達支持政策大方向，但批評政策配套不足，更無法源支持。時代力量黨主席王婉諭批，喊口號就能當政策，那她也能來當台北市長。市府指出，據統計，年貨大街試辦期間，接獲吸菸相關陳情平均約為過往三分之一，明顯下降；環保局也指出，菸蒂棄置情形相較過往已大幅改善。

    市府︰年貨大街試辦 吸菸陳情大減

    王婉諭表示，日本唯一全市街道無菸的大阪市，一間吸菸室就要兩百萬元，台北市與大阪市面積差不多，要建置專家評估的三千間吸菸室要價六十億元，遑論維護成本，請問預算在哪？只喊口號當作政策，每個人都可以當市長。

    台灣綠黨台北市政策會主任王振庭表示，迪化街試辦的內容脫離現實，前往五號水門吸菸區耗時十多分鐘，變相逼迫民眾就近違規，周邊街道淪菸蒂重災區，更有菸筒數量不足、取締人員消極狀況。

    研考會主委殷瑋說，市府虛心接受各界意見，未來盼於十二行政區推動無菸示範區，讓此事逐漸成為市民共識；他說，目前中央法規還是不能設置吸菸室，未來如可設置，會採取吸菸室與吸菸區混搭設置的方式，不至於到六十億的天價花費，會再向外界報告。

