《台北過好年—遊藝篇》兒童新樂園、天文館 屬馬免費入園

台北動物園初一到初三舉辦「動物布偶來開運」快閃活動。（台北動物園提供）

各文教場館多僅除夕休園 動物園發開運紅包 推馬年特色門票

記者甘孟霖／專題報導

今年農曆春節共九天連假，深受大小朋友喜愛的台北市立動物園、台北天文館、兒童新樂園、台北自來水園區、松菸文創園區春節期間僅二月十六日（除夕）休園，其餘正常營運，動物園將推出開運紅包發放快閃活動，有馬年特色門票可蒐集；生肖 屬馬民眾十七日（初一）至廿二日（初六）可免費入場天文館、兒童新樂園。台北市各區親子館、玩具轉運站，十五日（小年夜）至廿日（初四）休館，初五、初六開館。

親子館、玩具轉運站 初五、初六開館

台北市立動物園二月十四日起開賣生肖馬年特色限量門票，初一至初三上午十一點，於入口舞台舉辦「動物布偶來開運」快閃活動，每日發放限量五百個開運紅包。初一至初五到動物園走春，可運用「台北市立動物園智慧化導覽系統」，參與線上的馬年生肖特展闖關遊戲，通關可至遊客服務中心兌換限定遊戲卡牌。初五逢「世界穿山甲日」，將舉辦闖關活動。園方說，逛累了還可欣賞園區盛開的魯冰花海與繡球花，享受花團錦簇的年節氛圍。

兒童新樂園玩闖關集章 抽Switch2

春節期間，兒童新樂園開放時間為上午九點至晚間八點。二月十四日至三月三日期間，臨櫃購買一日樂Fun券一張，送馬年園區限定套印明信片；初一至初六期間，生肖屬馬者免費入園，姓「馬」享臨櫃購買一日樂Fun券五折，名字有「馬」則享八折優惠；此外，初一到初六，十二歲以下遊客可領取闖關卡，集滿章可抽Switch2等好禮。

天文館《光的間質》特展 免費參觀

台北天文館春節期間免費招待生肖屬馬民眾進入展示場參觀，若已購買天文館「一日暢遊券」，亦符合屬馬免費入場資格者，則可獲贈天文明信片一張；期間藝術特展《光的間質》也免費開放參觀。此外，憑活動當日票根或一日暢遊券，可抽紅包兌換精美小禮物。

松菸園區《夜光花園》戶外光影展

松菸園區即日起至六月卅日開展全新戶外光影展《松菸夜光花園The LUMINOUS GARDEN》，以巴洛克花園為核心展區，結合古蹟建築投影、光影互動裝置與音樂創作，賦予松菸嶄新活力。

《松菸夜光花園》戶外光影展，賦予松菸嶄新活力。（記者田裕華攝）

台北兒童新樂園推出馬年系列活動。（兒童新樂園提供）

北市文教場館春節活動

