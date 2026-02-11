為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    使用AI生成兒少性影像 最重判7年

    2026/02/11 05:30 記者林志怡、吳柏軒／台北報導
    台灣展翅協會邀政府及兒少代表，共同呼籲社會正視兒少性剝削數位化議題，加入國際連署，要求全面下架「一鍵脫衣」等AI工具。（記者吳柏軒攝）

    近年來生成式AI（人工智慧）氾濫，台灣展翅協會指出，目前有多達五十八個平台提供AI生成圖片、AI換臉、一鍵脫衣等功能，恐遭有心人士用於生成兒少性影像。衛福部保護司司長郭彩榕強調，使用AI生成兒少性影像，同樣違反現行「兒童及少年性剝削防制條例」，依法最高可處七年有期徒刑。

    台灣展翅協會秘書長陳逸玲說明，根據協會去年「Web547網路檢舉熱線」觀察報告，四六九二件檢舉案中，涉及兒少性虐待與性剝削內容高達二四四七件，占比五十二．一二％。整理發現，共五十八個下載平台、論壇、網站等結合AI換臉、「一鍵脫衣」及圖片生成工具，只要上傳照片就可取得高度逼真的性影像，也與博弈網站互相導流，生成式AI濫用已成為兒少性剝削的新型犯罪工具，將透過國際連署要求政府、業者下架。

    郭彩榕說，近年來衛福部尚未接到AI生成性影像相關檢舉案件，但會提高警覺，與相關部會討論如何管理，研議可行作法，並釐清未來是否有相關立法需要。

    郭彩榕也強調，若有心人士利用AI生成兒少性影像，同樣會觸犯「兒少性剝削防制條例」，製造相關影像可處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科新台幣十萬元以上、一百萬元以下罰金，另若涉及招募、引誘、強暴、脅迫、意圖營利等其他情事，還可加重罰則。

